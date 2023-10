Caso Lucifero: l’Associazione Il Giglio pubblica l’ultima comunicazione inoltrata alla Fondazione

Questa mattina sulle pagine social dell’Associazione “Il Giglio”, la versione integrale dell’ultima missiva, datata 2 ottobre, inviata dall’associazione alla Fondazione Barone Lucifero.

All’interno della lettera, il Presidente Vincenzo Scaffidi risponde a tutti gli interrogativi che finora ci si è posti a seguito del tenore e dei contenuti che sono apparsi a mezzo stampa, provenienti dalla Fondazione Lucifero.

“Gigliopoli, la Città die bambini spensierati” non è soltanto un progetto educativo per bambini, è un buon modo di intendere la realtà, un ottimo sostegno per il Tribunale e l’ASP, il luogo di ristoro per chi convive con una disabilità e non ha più l’età scolare e nemmeno un altro riferimento dove continuare a vivere la sua vita fuori dalle mura domestiche. Gigliopoli vale perchè è inclusiva, anche e soprattutto nella filosofia che ha adottato, identificandosi come pioniere sociale. A dirlo sono i fatti che sono, adesso, messi nero su bianco.

Di seguito, il testo integrale:

“Oggetto: Comunicazione relativa all’attuazione delle finalità di assistenza socioculturale – ricreativa di cui all’art. 2 Statuto Fondazione.

Con la presente intendiamo, innanzitutto, comunicarVi il nostro stupore nel constatare che, ancora una volta, argomenti delicati afferenti i rapporti tra la scrivente Associazione e la Fondazione vengano trattati, con superficialità e approssimazione, a mezzo articoli di stampa. Riteniamo che questo comportamento sia quanto meno bizzarro, soprattutto se proviene da rappresentanti della Fondazione.

Abbiamo più volte cercato di rappresentare le criticità esistenti (vedasi le decine di PEC inviate, senza ricevere alcuna risposta), ma tutti i tentativi di trovare soluzioni condivise, nell’affrontare la complessità e la delicatezza delle attività assistenziali poste in essere sino ad ora, si sono arenati e non hanno trovato riscontro nell’adozione di una Vostra linea coerente e percorribile.

Nell’incontro avvenuto il 26/06/2023 il Presidente dalla Fondazione ci comunicava la necessità di provvedere celermente alla fissazione di un incontro specifico (vista la scadenza del 31/08/2023 della proroga tecnica) sulle modalità di regolamentazione del parco tematico naturalistico. Sono trascorsi, da allora, tre mesi e non abbiamo avuto ad oggi alcun riscontro, tranne per le comunicazioni a mezzo stampa nelle quali le dichiarazioni rilasciate non sono suffragate da atti formali.

Con comunicazione del 12/6/2023, l’Associazione “Il Giglio”, in persona del Presidente in carica, rappresentava, in via formale, di fronte allo stallo organizzativo di Codesta Spett.le Fondazione:

1) di aver avanzato, con esito positivo, al Comune di Milazzo una manifestazione di interesse con allegato progetto per lo svolgimento di attività assistenziale di tipo ludico-ricreativo, colonia estiva, servizio centro studi, colonia natalizia con la scadenza prevista dal bando al 31/12/2023;

2) l’avvio della colonia estiva a partire dal 26/6/2023, nel corso della quale hanno usufruito dei servizi resi, gratuitamente, circa 150 bambini.

La colonia estiva, come ogni anno, ha raccolto plauso unanime tra i beneficiari del servizio assistenziale espletato dalla scrivente Associazione presso i locali ed aree di Codesta Spett.le Fondazione.

Ciò ha permesso sia di garantire la continuità dell’assistenza sociale in favore della comunità beneficiaria, sia di consentire a Codesta Spett.le Fondazione di mantenere attivo il proprio scopo istituzionale, sancito nell’art. 2 dello Statuto, e sia di permettere alle famiglie in condizioni di disagio e fragilità di beneficiare del sussidio comunale, di cui alla procedura sopra menzionata.

Stante quanto sopra, vi sono tutti i presupposti affinchè la progettualità oggi in itinere sia proseguita, non essendo in alcun modo comprensibile una interruzione di servizi essenziali resi alla comunità – la quale si tradurrebbe in una violazione delle finalità statutarie che non potrebbero essere più garantite con continuità – nonché, nel contempo, in una inottemperanza agli impegni assunti in ambito comunitario(tra cui quelli relativi alla “Gestione Parco tematico naturalistico, su immobili in Milazzo, C.da Baronia”, che obbliga entrambi gli Enti partner a realizzare le attività di rispettiva competenza per una durata non inferiore a cinque anni a far data dal completamento definitivo delle opere ivi previste.

La garanzia di continuità e la stabilità della progettualità e della collaborazione in discorso, connotate per quanto detto da un altissimo valore sociale, dal carattere innovativo delle metodologie seguite e, quindi, dall’infungibilità delle diverse prestazioni rese, oltrechè dai tangibili riscontri ottenuti, risulta essere un requisito fondamentale, alla luce delle evidentissime ricadute sul piano educativo, sociale, culturale ed ambientale, le quali hanno portato, in questi anni, il connubio Fondazione Lucifero/Associazione “Il Giglio” a rappresentare un modello di crescita, di educazione e di sviluppo sostenibile anche ben oltre il ristretto ambito locale.

Pertanto, in continuità con la suddetta linea operativa, nelle more di comprendere quali saranno le future determinazioni organizzative di Codesta Spett.le Fondazione, e che si resta in attesa di conoscere, si comunica che, a far data dal 2/10/2023 verranno, comunque, avviate le seguenti attività, anche in considerazione dell’aumento dei casi di disagio sociale, di dispersione scolastica e devianza, nonché della mancanza di adeguati servizi sul territorio e della crisi di valori, di contenuti, di principi, che ha investito la società in generale e le istituzioni scolastiche in particolare, ha fino ad oggi consentito di assicurare continuità (anche) all’azione dell’I.P.A.B., dando piena attuazione a quella “colonia permanente” cui intendeva riferirsi la Fondatrice ed in funzione della quale il patrimonio della famiglia Lucifero è stato ab origine destinato:

Centro Studi , con il coinvolgimento di 20 bambini e ragazzi individuati all’interno di famiglie in condizioni di criticità; da attivare nella prima decade di ottobre, il cui avvio non può essere più procrastinato, in conseguenza della Manifestazione di Interesse da noi sottoscritta con il Comune di Milazzo e da questo esitata favorevolmente. Si fa presente, peraltro, che la mancata attivazione del predetto centro nell’anno 2022-2023 ha prodotto in molti dei ragazzi seguiti una involuzione, ed, in alcuni casi, un’evidente regressione comportamentale e relazionale.

, con il coinvolgimento di 20 bambini e ragazzi individuati all’interno di famiglie in condizioni di criticità; da attivare nella prima decade di ottobre, il cui avvio non può essere più procrastinato, in conseguenza della da noi sottoscritta con il Comune di Milazzo e da questo esitata favorevolmente. Si fa presente, peraltro, che la mancata attivazione del predetto centro nell’anno 2022-2023 ha prodotto in molti dei ragazzi seguiti una involuzione, ed, in alcuni casi, un’evidente regressione comportamentale e relazionale. Percorsi di Vita, che attualmente coinvolge 6 amici speciali. Questa attività, attestata formalmente nella verifica dei risultati a cura del responsabile di gestione già con la Determina N° 24 del 11/03/2014, ha negli anni, incrementato il numero di partecipanti e oggi si è attestata ad ospitare 6 ragazzi speciali, che vivono la loro quotidianità a Gigliopoli, e che hanno qui trovato un luogo dove le loro specificità e i loro talenti sono una ricchezza per tutta la comunità. La chiusura di questo modulo, che viene offerto dall’Associazione in maniera gratuita, produrrebbe nei soggetti coinvolti, un danno grave ed irreparabile.

che attualmente coinvolge 6 amici speciali. Questa attività, attestata formalmente nella verifica dei risultati a cura del responsabile di gestione già con la Determina N° 24 del 11/03/2014, ha negli anni, incrementato il numero di partecipanti e oggi si è attestata ad ospitare 6 ragazzi speciali, che vivono la loro quotidianità a Gigliopoli, e che hanno qui trovato un luogo dove le loro specificità e i loro talenti sono una ricchezza per tutta la comunità. La chiusura di questo modulo, che viene offerto dall’Associazione in maniera gratuita, produrrebbe nei soggetti coinvolti, un danno grave ed irreparabile. Scuola materna ambientale , con la presenza di 13 bambini (per alcuni dei quali questo rappresenta l’ultimo anno a conclusione del loro percorso), di cui 3 provenienti da famiglie in condizioni di disagio, oltre a 3 figli degli educatori nella forma dell’asilo aziendale. Questa esperienza, avviata il 28/09/2015 in maniera sperimentale, è stata sottoposta ai continui controlli dell’Ente e, a decorrere dal 2016, per i notevoli risultati ottenuti, è stata inserita tra le attività a carattere stabile e continuativo del progetto Gigliopoli.

, con la presenza di 13 bambini (per alcuni dei quali questo rappresenta l’ultimo anno a conclusione del loro percorso), di cui 3 provenienti da famiglie in condizioni di disagio, oltre a 3 figli degli educatori nella forma dell’asilo aziendale. Questa esperienza, avviata il 28/09/2015 in maniera sperimentale, è stata sottoposta ai continui controlli dell’Ente e, a decorrere dal 2016, per i notevoli risultati ottenuti, è stata inserita tra le attività a carattere stabile e continuativo del progetto Gigliopoli. Progetto di Servizio Civile Universale , in forza dell’accordo di partenariato tra Associazione e Fondazione per la presentazione Bandi Servizio Civile del 29/04/2008, vede impegnati quest’anno n.6 Volontari. E’ tuttora in fase di svolgimento il bando ordinario 2022 (Percorsi educativi a Gigliopoli), presso le strutture dell’Ente, accreditate a livello regionale come sede di attuazione dei progetti. Questo modulo, i cui oneri economici sono totalmente a carico dell’Associazione, si concluderà a giugno 2024.

, in forza dell’accordo di partenariato tra Associazione e Fondazione per la presentazione Bandi Servizio Civile del 29/04/2008, vede impegnati quest’anno n.6 Volontari. E’ tuttora in fase di svolgimento il bando ordinario 2022 (Percorsi educativi a Gigliopoli), presso le strutture dell’Ente, accreditate a livello regionale come sede di attuazione dei progetti. Questo modulo, i cui oneri economici sono totalmente a carico dell’Associazione, si concluderà a giugno 2024. Accordo con tribunale ordinario , UEPE, per l’istituto della messa alla prova, in forza dell’esistente accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa tra UEPE, Fondazione e Associazione il Giglio e della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale Barcellona P.G., Fondazione e Associazione il Giglio. Attualmente sono in corso di esecuzione 5 percorsi concertati ed avviati con gli assistenti sociali dell’UEPE, per lo svolgimento di programmi di trattamento e di lavoro di pubblica utilità, la cui sospensione si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio.

, per l’istituto della messa alla prova, in forza dell’esistente accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa tra UEPE, Fondazione e Associazione il Giglio e della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale Barcellona P.G., Fondazione e Associazione il Giglio. Attualmente sono in corso di esecuzione 5 percorsi concertati ed avviati con gli assistenti sociali dell’UEPE, per lo svolgimento di programmi di trattamento e di lavoro di pubblica utilità, la cui sospensione si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio. Turismo scolastico, attività indispensabile ad intercettare le risorse necessarie a sostenere tutti gli impegni assunti in sede comunitaria, in particolare il Parco Tematico Naturalistico, che presuppone una pianificazione temporale incidente sulle programmazioni delle varie scuole, che devono obbligatoriamente prevedere le uscite didattiche entro il mese di ottobre.

attività indispensabile ad intercettare le risorse necessarie a sostenere tutti gli impegni assunti in sede comunitaria, in particolare il Parco Tematico Naturalistico, che presuppone una pianificazione temporale incidente sulle programmazioni delle varie scuole, che devono obbligatoriamente prevedere le uscite didattiche entro il mese di ottobre. Collaborazioni con l’A.S. P. di Messina, in quanto affidatari in ATS con la Coop. Utopia del progetto “Azione 2 ricerca-azione per la sperimentazione e validazione di una rete di hub comunitari per la salute mentale” per le parti relative alle attività di organizzazione di seminari formativi, inerenti le evidenze scientifiche e di un evento conclusivo di diffusione dei risultati e per il progetto di ricerca/azione. A tutt’oggi manca a completamento del progetto, l’ultima fase, la realizzazione dell’evento conclusivo.

di Messina, in quanto affidatari in ATS con la Coop. Utopia del progetto “Azione 2 ricerca-azione per la sperimentazione e validazione di una rete di hub comunitari per la salute mentale” per le parti relative alle attività di organizzazione di seminari formativi, inerenti le evidenze scientifiche e di un evento conclusivo di diffusione dei risultati e per il progetto di ricerca/azione. A tutt’oggi manca a completamento del progetto, l’ultima fase, la realizzazione dell’evento conclusivo. Parco Tematico Naturalistico. La Gestione del parco tematico naturalistico Gigliopoli, in base all’accordo di partenariato del 10/04/2012 trasmesso all’Assessorato Regionale di riferimento in sede di partecipazione alla misura del PSR Sicilia, comprende l’attività di custodia e di manutenzione ordinaria dei giardini e degli spazi annessi agli edifici destinati a fini istituzionali, nel pieno rispetto dei vincoli ambientali esistenti; prevedendosi la realizzazione degli interventi condivisi tra gli Enti partner, con conseguente onere di curare e manutenere le relative opere, tra cui:

La Gestione del parco tematico naturalistico Gigliopoli, in base all’accordo di partenariato del 10/04/2012 trasmesso all’Assessorato Regionale di riferimento in sede di partecipazione alla misura del PSR Sicilia, comprende l’attività di custodia e di manutenzione ordinaria dei giardini e degli spazi annessi agli edifici destinati a fini istituzionali, nel pieno rispetto dei vincoli ambientali esistenti; prevedendosi la realizzazione degli interventi condivisi tra gli Enti partner, con conseguente onere di curare e manutenere le relative opere, tra cui: l’orto naturale (con produzione di cibo naturale da offrire ai fruitori della progettualità “Gigliopoli”);

i Giardini Tematici (Labirinto, Giardino del Vento);

i frutteti (Frutteto dei Giusti e Frutteto dei Responsabili);

i sentieri naturalistici, tra cui quello di levante (con conseguenti periodici interventi di pulitura e di manutenzione);

la fattoria didattica (con conseguente e necessaria manutenzione della struttura e cura degli animali che vi si trovano ospitati).

La scadenza dell’obbligo della pubblica fruizione è fissata ad aprile 2025.

Fino ad oggi l’Associazione ha provveduto a sostenere le spese di gestione, con qualche sparuto intervento economico da parte di codesta Spett.le Fondazione, nonché a stabilizzare n. 2 operatori così come nel bando pubblico previsto. È tuttavia indispensabile provvedere a regolamentare e rendere sostenibile la gestione del Parco Tematico, finora gravante in maniera sproporzionata sulla nostra Associazione, realizzando non solo le attività solitamente programmate, ma realizzando ulteriori attività, stante le note ristrettezze economiche in atto.

Si rappresenta che, in attesa che Codesta Spett.le Fondazione assuma le proprie determinazioni in merito all’affidamento dei servizi sociali e per tutto il tempo, non certamente così breve, che ci vorrà per individuare l’effettivo partner gestore dei servizi medesimi, non corrisponde a nessun precetto o principio giuridico impedire la prosecuzione di progettualità con finalità eminentemente sociale in favore della collettività.

Né pare verosimile quanto appreso da notizie di stampa la circostanza della totale inutilizzabilità dei locali della Fondazione in ragione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione.

Sul punto, la scrivente Associazione è pronta a spiegare in qualunque sede, punto per punto, termini e modalità dello svolgimento dei servizi sopra elencati, anche dal punto di vista logistico, senza che i lavori sopra indicati possano rappresentare un ostacolo.

Per completezza, infine, si rammenta che allo stato esistono dei progetti ancora in corso, in relazione ai quali la Scrivente associazione ha preciso titolo giuridico a svolgere e realizzare presso la sede ed i locali della Fondazione:

Manifestazione di interesse Comune Milazzo

Percorsi di Vita

Scuola Materna Ambientale

Progetto di Servizio Civile Universale

Istituto Messa alla prova

Progetto ASP “Azione 2 ricerca-azione…”

Parco Tematico Naturalistico

Quanto sopra ferme ed impregiudicate restando eventuali azioni a tutela degli interessi e dell’immagine dell’Associazione.

Distinti Saluti

Milazzo 02/10/2023

Il Presidente dell’Associazione

Vincenzo Scaffidi “