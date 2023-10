Barcellona, un torneo di padel del Lions Club per raccogliere fondi destinati all’addestramento dei cani “allerta diabete”

Ha risconto un grande successo il “1° TORNEO DI PADEL” organizzato domenica scorsa dal Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto da Nadia Rivetti, nella bella cornice del Caracocci Exclusive Sportclub.

Lo sport e il gioco sono così diventati veicolo di diffusione dei valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono principi fondanti di ogni società sana e straordinari strumenti per costruire un futuro migliore.

E’ stata una intensa giornata di allegria, amicizia e sana competizione per i 54 giocatori che si sono sfidati con 18 coppie nel Torneo Misto e 9 coppie nel Torneo maschile. Ha partecipato all’iniziativa un folto pubblico fatto di Soci, di amici dei Lions e di persone che per la prima volta si accostavano alla attività di servizio del Club.

L’intero incasso, derivante dalla offerta per la iscrizione ai tornei e da numerose offerte libere, sarà destinato all’addestramento di un cane “allerta diabete”. Era presentate alla manifestazione ed alla premiazione, Maurizio Rifici, componente del Comitato del Service Lions che sostiene la “Scuola di formazione Lions per cani allerta diabete”, con sede a Biancavilla, dove i cani ricevono un particolare addestramento che consente loro di percepire e segnalare i mutamenti del livello di glicemia nel sangue. Il cane ovviamente non sostituisce nessun presidio medico, ma sicuramente migliora la vita del diabetico – ancor più se è un bambino -, e della sua famiglia, sotto l’aspetto emotivo e psicologico. Inoltre, rientra nel progetto l’idea di attingere i cani da addestrare da rifugi e canili del territorio siciliano così permettendo loro di avere una famiglia che li ami, che dia loro un giusto alloggio e il giusto amore, creando un binomio in cui entrambi (cane e diabetico) si aiutino reciprocamente.