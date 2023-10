All’Ipsaa Leonti avviate le pratiche laboratoriali nel settore cinematografico

Nel corso dell’intero anno scolastico 2022/2023 otto alunni dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Barcellona Pozzo di Gotto, sede associata dell’ I.I.S. “ Ferrari”, diretto dalla Prof.ssa Cettina Ginebri , sono stati guidati, da professionisti del settore cinematografico, in pratiche laboratoriali per sperimentare nuove ed entusiasmanti attività di arricchimento dell’offerta formativa spingendosi fino alla realizzazione di un importante lungometraggio.

L’ambizioso progetto cinematografico “L’Oliveto delle Monache”, parte integrante delle attività promosse dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2022 e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, si concluderà entro l’anno in corso con la proiezione del lavoro realizzato presso il Cine Teatro Trifiletti di Milazzo i primi di Dicembre 2023.

La scuola capofila, l’ITET “Leonardo da Vinci” di Milazzo, ha chiesto la collaborazione, come partner, dell’istituto professionale agrario “F. Leonti”, chiamato a mettere in campo le specifiche competenze nel settore agrotecnico dei suoi studenti e dei docenti per la trasposizione cinematografica del romanzo di Nunzio Primavera, cronista della Coldiretti, “L’Oliveto delle Monache” ambientato nella nostra terra, sullo sfondo di paesaggi agrari in cui si muovono uomini ma soprattutto donne che si scopriranno imprenditrici.

Gli studenti supportati dai docenti Carmelo Bucaria, Sebastiano Spinella e Maria Grazia Natoli componenti della Commissione di istituto “Gare ed eventi”, hanno svolto laboratori di scrittura creativa, di educazione e ripresa visiva collaborando attivamente a tutte le fasi della realizzazione del film, dalla sceneggiatura creata da loro stessi alle riprese guidati da tecnici professionisti. L’esperienza è stata vissuta dagli studenti con serietà e partecipazione costruttiva e propositiva in ogni attività laboratoriale svolta fino alle riprese effettuate anche nel moderno laboratorio di chimica e biologia applicate e nelle serre di cui l’istituto agrario è dotato.

Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico ha ulteriormente arricchito l’ampia offerta formativa dell’“I.S. Ferrari” dimostrando attenzione e sensibilità verso quel mondo delle immagini che ha superato qualsiasi altra forma di comunicazione, divenendo esse stesse il primo strumento utilizzato dai nostri studenti.