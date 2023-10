Segnalazione: degrado e pericolo nella frazione di Gala

I cittadini hanno già provveduto con un esposto inoltrato alle autorità competenti. Il loro invito ad un intervento immediato è rimasto, però, inascoltato.

Tra le cose tangibili e visibili immediatamente ci è via Monastero, ,dove è urgente intervenire immediatamente a causa di lampioni fulminati che regalano buio pesto nelle ore serali e alberi di carrubbo che si protendono su tetti delle case, appoggiandosi su fili della corrente elettrica pubblica, mettendo i residenti in pericolo per rischio incendi e per il transito di “popoli di roditori” che si dirigono direttamente verso le abitazioni, costringendo a rimanere in casa con porte e finestre tappate.

Nel tratto adiacente, lato via Mercurio, la situazione non è delle migliori e a provocare disagio sono i guasti alla rete idrica e fognante che, oltre a far avvertire odori molesti, deteriorano il manto stradale impedendo la sicurezza nella viabilità.

“Se un esposto rimane inascoltato e i nostri politici continuano a fare orecchie da mercante, è il caso che si occupino di altro perchè la res pubblica va amministrata con attenzione, cura, ascolto e pronto intervento. Sono anni che facciamo presente queste situazioni, anche ai proprietari dei terreni da ripulire e nella stessa via dopo la frana dello scorso gennaio 2022, nessun intervento o muro di contenimento è stato previsto per quella parte precaria, indice di pericolo per i residenti e per chi transita. – chiariscono i residenti della frazione collinare Gala, che continuano – I topi hanno ormai dimensioni di gatti e dopo gli incendi in montagna, la vegetazione spontanea è diventata rifugio di qualsiasi animale. C’è un problema di igiene e pericolo che viene ignorato. Speriamo che le nostre istanze vengano ascoltate”.