Il Festival del Disegno 2023 Fabriano fa tappa nella Scuola Secondaria Verga di Barcellona fino al 15 ottobre

Il Festival del Disegno 2023 Fabriano fa tappa nella Scuola Secondaria Verga di Barcellona Pozzo di Gotto, presso l’IC Capuana dal 16 settembre al 15 ottobre.

Nei giorni scorsi si sono svolti i primi incontri curati del Cartolaio del Bosco con la referente l’Arch. Antonia Teatino. Molte le scuole, i musei e le biblioteche di tutta Italia che quest’anno partecipano al Festival del Disegno 2023 Fabriano e grande l’emozione e la gioia ha suscitato per le alunne e gli alunni della scuola media barcellonese Verga.

Al primo incontro laboratoriale “en plein air” hanno partecipato le classi 1°A, 1°B e 1°C, accolti dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Pino, accompagnati dalla docente di Arte e Immagine Prof.ssa Angela Saja.

La Scuola Verga quest’anno è stata coinvolta nel progetto dal Cartolaio del Bosco di Antonia Teatino, che è “un progetto di ecodesign per l’educazione alla sostenibilità, promuove la costituzione di una rete di laboratori ludico didattici, concepiti negli strumenti e nelle attività, secondo i principi del design sostenibile e l’utilizzo esclusivo di biomateriali a km 0”.

Il laboratorio che si è tenuto all’ombra di pini secolari nello spazio verde della Scuola Verga, attiguo alla palestra, si è incentrato sull’antica tecnica della cianotipia che permette di “disegnare con la luce” con la magia del colore Blu di Prussia che appare d’improvviso. Sono stati diversi e personalissimi gli elaborati artistici realizzati su carta Fabriano dalle alunne e dagli alunni, guidati dall’esperta Arch. Teatino: obiettivo finale la creazione di un “libro d’Artista”.

Si è anche tenuto un primo incontro formativo per un piccolo gruppo di docenti del territorio, presso la sede del Cartolaio del Bosco, lo studio di progettazione Coordinata e comunicazione ambientale dell’Arch Antonia Teatino con la partecipazione condivisa della docente di Arte e Immagine Prof.ssa Angela Saja. “Foglie come fogli – ha commentato l’arch. Teatino – amicizie silenziose tra carta e natura che diventano libri a partire da un solo grande foglio. Tra pieghe, tagli, foglie e fustelle il gioco si è rivelato stimolante e molto rilassante per un venerdì pomeriggio che trasforma una formazione in un bel momento di confronto per stare insieme”.

Presso l’Istituto Comprensivo Capuana e la Scuola Verga durante l’anno scolastico seguiranno altri incontri e attività artistiche.