Basket, il Barcellona in campo domani sul campo della Fortitudo Messina. Intervista al tecnico Pirri: “Lavoriamo sui pregi e sui difetti della squadra”

Il Barcellona Basket non ha il tempo di pensare troppo alla sconfitta di Sala Consilina, maturata nella gara d’esordio del campionato di serie B interregionale, perchè già domani sera alle 19 torna sul parquet nell’anticipo della seconda giornata sul campo della Fortitudo Messina, su cui è maturata la promozione al termine dei playoff della passata stagione.









Per analizzare la gara con il Sala Consilina e per presentare il match di domani sera contro la Fortitudo abbiamo raccolto l’intervista video di coach Peppe Pirri, assistente di Pippo Biondo, che domenica scorsa ha guidato la squadra giallorossa dalla panchina per la squalifica del primo allenatore.

Nella sua analisi del primo turno, coach Pirri ha sottolineato gli errori della squadra nell’approccio alla gara, ma anche la capacità con cui era riuscita a riprendere in mano la partita, prima del crollo finale. Il tecnico ha poi guardato al match di domani sera, una sfida diversa rispetto a quelle di domenica scorsa, tra due squadre e due società che si conoscono bene e che si sfideranno a viso aperto per conquistare la vittoria. Vi lasciamo alle parole del tecnico Peppe Pirri. Buona visione.