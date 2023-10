Barcellona, entro il 10 ottobre le richieste per l’uso dell’impianto di contrada Manno: il consigliere Tommaso Pino chiede una proroga dei termini

L’amministrazione comunale di Barcellona ha pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse all’utilizzo dell’impianto coperto di contrada Manno, destinato alla società che svolgono attività sportiva prevista all’interno della struttura, fissando il 10 ottobre come termine per le presentazione delle istanze a sette giorni della pubblicazione.

I richiedenti dovranno indicare gli orari ed i giorni in cui intendono svolgere l’attività sportiva, nelle more che vengano completati i lavori sull’impianto antincendio.

Il consigliere comunale di Forza Italia, Tommaso Pino, appresa la notizia, ha preannunciato la richiesta di proroga dei termini con un rinvio di almeno due settimane per consentire a tutte le società interessate l’opportunità di presentare l’istanza. “Credo che concedere solo sette giorni – afferma il capogruppo di Forza Italia – sia davvero un tempo irrisorio per produrre la richiesta e le documentazioni richieste dalla manifestazione d’interesse, considerato che dell’avviso ad oggi non vi è traccia sulla homepage del sito istituzionale del Comune e mio parere non è stata fatta un’adeguata campagna d’informazione”.

Un’analogo provvedimento è stato pubblicato ieri, con gli stessi termini di presentazione delle istanze, per il campo di contrada Petraro, adiacente alla piscina comunale ed allo stadio D’Alcontres-Barone.