L’IIS Medi Barcellona ha celebrato la “Giornata Europea delle Lingue” con gli alunni delle scuole medie Foscolo e Castroreale

L’IIS Medi Barcellona ha celebrato la “Giornata Europea delle Lingue” in tutti i suoi indirizzi di studio (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Istituto Professionale Socio-Sanitario di Castroreale), attraverso l’attuazione di attività didattiche innovative, soprattutto laboratoriali, mirate all’apprendimento delle lingue straniere in chiave ludico-ricreativa.

Nel progetto sono stati coinvolti non solo i docenti e gli allievi del Liceo Linguistico di Sant’ Antonino e del Liceo delle Scienze Umane di Castroreale, ma anche i loro omologhi delle terze classi delle Scuole Medie “U. Foscolo” di Barcellona e “G. Garibaldi” di Castroreale, all’interno di numerosi laboratori linguistici di inglese, di spagnolo, di francese e di tedesco.

Varie sono state le attività didattiche svolte in comune, che hanno visti gli alunni dei licei ricoprire il ruolo di tutores nei confronti dei colleghi più giovani della scuola media: giochi linguistici, quiz di geografia, role-play sui “falsi amici” delle lingue straniere, piccoli sketch, realizzazione digitale e cartacea di cartelloni e disegni su tematiche sportive, culinarie, culturali e folkloristiche. L’iniziativa si è svolta in un clima di serenità e di entusiasmo ed ha consentito ad alunni e docenti di ordini di scuola diversi di vivere un giorno di scuola all’insegna della condivisione didattica e della socializzazione. A margine della giornata, gli allievi dei Licei hanno pure riservato ai loro ospiti un graditissimo momento conviviale accompagnato da musica e ballo.

Considerata l’importanza fondamentale assunta al giorno d’oggi dalla comunicazione in lingua straniera e dall’interculturalità, la “Giornata Europea delle Lingue”, vissuta al Medi, ha costituito sotto il profilo cognitivo-didattico e culturale un momento altamente formativo per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità in un contesto ludico-ricreativo non solo di dialogare in lingua straniera, ma anche di sviluppare attitudini positive nei confronti di altri popoli e altre culture, in un ottica di rispetto e di dialogo nei confronti di realtà geografiche diverse.