Chiusa per due giorni la bretella alla foce del Mela per alcuni interventi di manutenzione del tracciato

Il Genio civile di Messina ha disposto da ieri sera, e fino al 5 ottobre, la chiusura della bretella realizzata alla foce del torrente Mela per provare a garantire un collegamento sulla strada litoranea, dopo l’interruzione necessari ai lavori di ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 75.

La chiusura è stata disposta per alcuni interventi di manutenzione, soprattutto nel tratto che ricade nel comune di Milazzo. L’obiettivo è migliorare la transitabilità della bypass, allargando ove possibile il tracciato. Sul versante barcellonese sarà spostato in avanti il semaforo per ridurre i tempi di attesa e migliorare le procedure di attraversamento delle bretella, che al momento avviene spesso senza il rispetto delle indicazioni fornite dal semaforo. Si dovrebbero ridurre i disagi per le file nel tratto di Cicerata con le auto in attesa del “verde”.

Nulla è stato fatto per la convocazione del tavolo di confronto, richiesto a più riprese dal sindaco di Barcellona, finalizzato a regolare il transito sulla bretella. La Città Metropolitana e la città di Milazzo continuano a tirarsi fuori dal problema e quella di Barcellona, attraverso il sindaco Pinuccio Calabrò, continua a sollecitare la condivisione di una linea guida comune, soprattutto in caso di allerta rossa o di emergenza idrogeologica. Chi dovrebbe disporre la chiusura della bretella, considerato che non può esso prevista solo da un Comune, ma da tutti gli enti coinvolti?. E’ una domanda che non trova risposta, come non trova risposta quella sui tempi di completamento dell’opera centrale, considerato che i lavori procedono a rilento, per motivi non ancora ben chiariti, e che si avvicina il periodo in cui le condizioni meteo potrebbero rallentare l’attività della ditta incaricata dell’appalto. Di questo passo la riapertura della litoranea potrebbe arrivare nel 2025, con tutte le conseguenze negativa sull’economia del territorio che ciò comporterebbe.