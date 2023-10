Barcellona, scommessa vinta per il Rotary Club con l’iniziativa “Inclusione in Movimento”

Un pomeriggio di gioia e spensieratezza è stato regalato dal Rotary Club di Barcellona a coloro che hanno partecipato all’evento “Inclusione in Movimento”.

Sabato scorso, alla presenza dell’Assistente del Governatore, Felice De Luca, è stata la suggestiva della zona Vecchia Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto a fare da cornice all’iniziativa organizzata in stretta collaborazione con il Rotaract Barcellona Pozzo di Gotto, l’associazione proprietaria delle auto d’epoca, Special Cars, e con il fondamentale supporto e la principale sponsorizzazione del DOP Bar Tipico Siciliano.

L’evento, destinato ai giovani affetti da condizioni di disabilità, al fine di proporre un momento unico di animazione, e di inclusione, è stato realizzato anche grazie alla partecipazione delle associazioni Co.Di, Crescere Insieme Onlus, Vivi Don Bosco e Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

Hanno contributo inoltre l’amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Roberto Molino, la Croce Rossa Italiana e gli agenti della Guardia Agroforestale. L’animazione coinvolgente è stata curata con maestria dall’Associazione Saltimbanco, che ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante e gioiosa durante tutto l’evento.

Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato il premio assegnato all’auto che si è distinta per la sua unicità e particolarità tra le molte esposte. È con grande piacere che annunciamo che la prestigiosa targa è stata conferita alla Fiat 520 del 1929, di proprietà del Sig. Andrea Coiro. Quest’auto d’epoca ha catturato l’attenzione di tutti i presenti grazie al suo fascino intramontabile e alla sua impeccabile conservazione.

“L’evento “Inclusione in Movimento” – si legge in una nota del presidente l’avv. Nino Ravidà – ha rappresentato un’occasione unica per la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni di condividere momenti di gioia, solidarietà e passione per le auto d’epoca. Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto esprime la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa indimenticabile giornata e attende con entusiasmo futuri eventi che possano riunire la comunità in un’atmosfera di condivisione e celebrazione. Le attività di animazione e inclusione a favore dei ragazzi con disabilità sono un investimento nella creazione di una società più equa e compassionevole. Quando si dà a tutti i giovani la possibilità di partecipare e di sentirsi valorizzati, si promuove un senso di appartenenza e di accettazione che arricchisce la vita di tutti i membri della comunità. L’inclusione è una via che porta a una società migliore per tutti noi”.