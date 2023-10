Ci sarà un gruppo di agenti della Penitenziaria di Barcellona per ricordare la memoria di Antonino Burrafato, vittima di mafia

Un nutrito gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria di Barcellona partecipa ogni anno il 29 Giugno alla manifestazione organizzata a Termini Imerese per ricordare l’omicidio del Brig. Antonino Burrafato, trucidato davanti al carcere palermitano per una vendetta mafiosa. Il suo torto, agli occhi dei mafiosi del tempo, sarebbe stato quello di aver rispettato le regole, invece di sottostare alle richieste di un boss detenuto.

Oltre alla cerimonia ufficiale del 29 giugno, ogni anni tanti dei colleghi che lo hanno conosciuto per aver prestato servizio al carcere di Termini Imerese, si riuniscono per un momento conviviale. L’appuntamento quest’anno è fissato per il prossimo 4 ottobre a Monforte San Giorgio e sono attese delegazioni provenienti dalle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa e naturalmente Messina.