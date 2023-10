Barcellona, definita l’assegnazione di tre lotti artigianali: la graduatoria sarà valida per 5 anni

La Giunta comunale ha approvato la proposta dell’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino per l’assegnazione di tre lotti dell’area artigianale di Sant’Andrea, sulla base della graduatoria definita della commissione nominata in base al bando di gara del 2022.

La graduatoria redatta il 25 settembre scorso sarà valida cinque anni e potrà essere utilizzata per prossime assegnazioni di lotti, in base alla ricognizione delle aree disponibili.

I tre lotti sono stati assegnati alle ditte Luxor Building srl, Technofluid srl e Pro.co.ge.im srl. Le altre ditte ammesse restano in graduatoria per almeno cinque anni, in attesa di nuove assegnazioni.

“Si tratta di un momento di crescita per l’economia del territorio – ha dichiarato l’assessore Coppolino – perchè l’ampliamento dell’area artigianale è certamente un segnale importante, come è importante la conferma del settore della ristorazione e dell’intrattenimento, soprattutto nella zona della movida, ma anche l’apertura di nuove iniziative anche in zone meno centrali della città, che rilanciano, per far tornare Barcellona attrattiva anche per i residenti degli altri comuni”.