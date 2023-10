Un altro Carmelo Rucci in “La borsa piena di pane”, edito Edizioni Smasher

Per una casa editrice non a pagamento come Edizioni Smaher, lavorare con Carmelo Rucci è stato un bel viaggio e, a detta di Giulia Carmen Fasolo, ha permesso di conoscere un vero “scrittore cioè un autore che conosce la tecnica della scrittura e la utilizza senza nemmeno troppo sforzo, risultando bravo su tre livelli: tecnico, lessicale ed emotivo, in grado cioè di emozionare i lettori”.

La presentazione di ieri pomeriggio a Barcellona P.G., ha visto l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa gremito e, dopo i saluti dell’Assessore Viviana Dottore, un susseguirsi di musica grazie al contributo di Roberto Crisafulli ed Enzo Miraglia e di letture a cura di Viviana Isgrò, tratte da “Una borsa piena di pane”, l’ultima fatica di Carmelo Rucci.

Una lettura coinvolgente, dai ritmi moderati e scanditi dai climax ascendenti e discendenti tipici della poesia, ma appartenenti ad un romanzo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale che, per chi legge, è un inno all’amore e una condanna alla guerra, quella situazione che porta all’estremo ogni sentimento e non ha vincitori né perdenti, ma solo uomini che devono prendere atto della realtà.

Un finale a sorpresa fa da cornice ad un’opera dove personaggi, luoghi e trama sono perfettamente in armonia e dove “la borsa piena di pane” è lo snodo della storia ed è – per l’autore – “una borsa piena di speranza e sorprese, mai vinte dall’accettazione di una guerra”. C’è molto da imparare da Adelina che, a tratti, porta i tratti caratteristici di Eveline di James Joyce piegata ad una promessa e poi si trasforma in Penelope, madre di Telemaco, vera eroina della storia di Ulisse, ma che alla fine è semplicemente Adelina e, da carusitta qual era all’inizio della storia, diventa donna, consapevole del valore della vita e dell’amore. Attorno a lei, personaggio che parla poco ma dice molto, ruota tutta la storia di Vito e degli altri protagonisti. Un libro da leggere per un’esperienza e una riflessione da intraprendere.

L’evento, organizzato da Edizioni Smasher, è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale dell’Associazione Barcellona Live, editrice della nostra testata.

Il libro è disponibile in tutte le librerie ed anche online: https://www.ibs.it/borsa-piena-di-pane-libro-carmelo-rucci/e/9788863002928