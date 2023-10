La Nuova Igea Virtus supera il Portici con un netto 3-0 e conquista la prima vittoria interna in serie D

Calcio d’inizio alle 15 al D’Alcontres Barone di Barcellona P.G. dove si confronteranno la Nuova Igea Virtus alla caccia della prima vittoria casalinga ed il Portici, formazione campana di proprietà di Emanuele Filiberto, principe di Savoia.

Nell’immagine le due formazioni ufficiali, dopo le scelte dei due tecnici Pasquale Ferrara della Nuova Igea Virtus e Sossio Grimandi del Portici.

CRONACA

Iniziata la gara del D’Alcontres

6′ RIGORE PER LA NUOVA IGEA VIRTUS: fallo in area di Pelliccia su Longo.

7′ GOL DI LONGO, che prima si fa parare il rigore da De Luca e poi ribadisce in rete per la prima marcatura giallorossa al D’Alcontres

17′ incursione di Biondo al centro della difesa ospite, con una conclusione dal limite che finisce fuori alla destra di De Luca

18′ l’esterno Isgrò semina il panico nella difesa campana e calcia in diagonale, colpendo l’esterno della rete

20′ Portici insidioso in attacco con una conclusione di Maione in area giallorossa, che non centra lo specchio della porta.

25′ conclusione insidiosa dal limite di Filosa che costringe il portiere De Luca in angolo. Sul corner ci prova di testa Schinnea ma senza centrare lo specchio della porta campana

27′ OCCASIONE PORTICI: Squerzanti vince una serie di contrasti sulla destre e serve tutto solo in area Marcucci, che calcia a colpo sicuro ma trova pronto Staropoli nella respinta.

30′ rovesciata di Maione del Portici al centro dell’area giallorossa, con la palla che impenna sopra la traversa igeana

32′ RADDOPPIA LA NUOVA IGEA VIRTUS: cross di Longo dalla sinistra per la testa di Schinnea che insacca con un tocco sotto porta

35′ TERZO GOL DELLA NUOVA IGEA VIRTUS: Schinnea lancia in profondità Isgrò, che salta il portiere in uscita e da posizione defilata serve in mezzo per Biondo. Il capitano a porta vuota insacca senza problemi e mette il sigillo sul punteggio della gara.

45′ Portici insidioso con un cross di Zanoni dalla sinistra su cui Longo anticipa un avversario pronto a battere verso la porta giallorossa

Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-0 per la Nuova Igea Virtus

Tutto pronto per il secondo tempo: il Portici sostituisce Franzese con Di Guida e Del Prete con Marcucci, nella Nuova Igea Virtus esce Longo per Franchina.

10′ ammonito Pelliccia del Portici

15′ assist dalla destra di Franchina per Schinnea che da buona posizione al limite dell’area piccola, colpisce di testa senza inquadrare la porta

17′ il Portici sostituisce Pelliccia con Schiavi

18′ Nella Nuova Igea Virtus esce Triolo sostituito da Russo.

22′ Altro cambio giallorosso con Isgrò che lascia il campo per Aveni. Nel Portici esce Caruso per Gjuci

Prima parte del secondo tempo con poche emozioni, anche se gli ospiti cercando di controllare il gioco e l’Igea prova ad addormentare la partita

25′ nella Nuova Igea Virtus esce Silipigni per Catanzaro.

28′ ultimo cambio per la Nuova Igea Virtus con l’ingresso di Cannistrà al posto di Schinnea

29′ ammonito Franchina della Nuova Igea Virtus

35′ nel Portici esce Squerzanti ed entra Sow

38′ ammonito Schiavi del Portici

41′ bella incursione di Aveni dalla destra, ma il suo cross al centro trova più pronti i difensori ospiti che respingono la minaccia.

Finale di gara con la Nuova Igea Virtus in totale controllo e il Portici alla ricerca del gol della bandiera.

Il recupero dell’arbitro è di 5 minuti

Partita conclusa senza ulteriori occasioni e con la gioia giallorossa per la prima vittoria interna della stagione.