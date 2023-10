Basket, il Barcellona cede nel finale sul campo del Sala Consilina (90-72)

Inizia con una sconfitta la stagione del Barcellona Basket, che, dopo aver tenuto il passo del Sala Consilina, ha ceduto nel punteggio, chiudendo il match sul 90-72 per i campani.

Negli altri incontri, l’Orlandina ha superato in rimonta gli Svincolati Milazzo (60-58), mentre Castanea è uscita sconfitta dal campo della corazzata Siaz Piazza Armerina con il punteggio di 89-81. Negli altri incontri la Viola Reggio Calabria ha superato nell’anticipo il Cus Catania a domicilio (75-94), Ragusa ha vinto in trasferta con il Basket School Messina (66-71) e il Rende ha battuto in casa la Fortitudo Messina (85-60).