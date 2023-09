La Nuova Igea Virtus domani in campo con il Portici per vincere la prima gara casalinga

La Nuova Igea Virtus scenderà in campo domani alle 15 contro il Portici, la squadra campana acquistata nella scorsa estate dalla società che fa capo al principe Emanuele Filiberto di Savoia.

La formazione giallorossa non potrà fare sconti a nessuno perchè ha bisogno delle prima vittoria casalinga, dopo aver perso all’esordio contro l’Acireale ed aver diviso la posta con il San Luca. I tre punti servono soprattutto perchè si tratta di un confronto con una squadra che come la Nuova Igea Virtus, dovrà lottare per mantenere la categoria. I ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara hanno fin qui mostrato una nuova impostazione tattica ed una condizione fisica in crescita, ma sono mancati nel cinismo e nella precisione sotto porta, ad eccezione della gara sul campo del Lamezia.

L’allenatore ha avuto buone indicazioni dal test infrasettimanale con il Messina, ma domani dovrà ancora una volta fare in conti con le assenza soprattutto nel reparto avanzato, dove mancheranno alternative valide come Trovato, De Gaetano e Leone.

Ecco il programma della giornata e la classifica aggiornata:

Città Di Acireale 1946 San Luca LFA Reggio Calabria Siracusa Calcio 1924 Locri 1909 Gioiese 1918 Nuova Igea Virtus Portici Real Casalnuovo Ragusa Calcio Sancataldese Calcio Licata Calcio Vibonese Calcio Castrovillari Calcio Akragas F.C. Trapani 1905 Canicattì Città Di S. Agata Riposa: F.C. Lamezia Terme