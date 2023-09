Barcellona, i volontari dell’Anpas in piazza per ricordare la Giornata mondiale del cuore

E’ stata celebrata ieri la giornata mondiale del cuore promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità.

A Barcellona Pozzo di Gotto i volontari della pubblica assistenza Anpas Club Radio C.B. hanno incontrato i cittadini presso il parco urbano Maggiore La Rosa.

La giornata ha avuto come obiettivo quello di “conoscere il cuore, usare il cuore” per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi, per questo i volontari e le volontarie presenti in piazza, affiancati da medici ed infermieri hanno svolto diversi screening gratuiti (pressione arteriosa, glicemia, calcolo indice massa corporea, stress disturbo alimentare..) con un percorso dedicato ai più piccoli sul funzionamento ed attivazione della catena dei soccorsi.

“È una giornata importante – ricorda il presidente Marco Anastasi – per ricordare come la prevenzione sia la nostra unica vera arma contro i rischi legati alle malattie cardiovascolari. Per il secondo anno torniamo in piazza con approfondimenti sulla salute, screening gratuiti e momenti di sensibilizzazione contro l’abuso di sostanze alcoliche alla guida, perché crediamo che questo sia il modo di fare pubblica assistenza, sempre a fianco dei cittadini.”