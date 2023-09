Tindari, definite le limitazioni al traffico sulla Sp 107 tra contrada Locanda e l’area archeologica

La Città Metropolitana ha disposto la regolazione del traffico veicolare della strada provinciale 107 “Via Monsignor Pullano” in località Tindari, nel Comune di Patti.

Le limitazioni al transito saranno applicate tutti i giorni nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre e solo nel fine settimana dal 1° novembre al 30 aprile.

Nel dettaglio, in base al calendario già comunicato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 il flusso veicolare può essere consentito (ad eccezione di mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine, Prelati, Viabilità Metropolitana, mezzi di servizio del Comune di Patti, Polizia Metropolitana, Polizia Municipale del Comune di Patti, Responsabili delle Riserve, Residenti e Portatori di Handicap) fino al parcheggio Locanda, con il collegamento del servizio navetta per conto del Comune di Patti fino al parcheggio Ulivi. Nelle ore notturne dalle ore 20:00 e fino alle ore 7:00 il flusso veicolare può essere consentito fino al parcheggio Ulivi.

E’ quindi sempre inibito (ad eccezione della categorie già indicate in precedenza) il transito veicolare del tratto di strada che va dal parcheggio Ulivi agli scavi archeologici. Le disposizioni si sono rese necessarie visto che la limitata larghezza della carreggiata stradale, che si stringe ulteriormente nel tratto che collega l’abitato di Tindari e gli scavi archeologici, non consente il normale transito, in sicurezza, a causa dei notevoli flussi veicolari che interessano la strada quale importante meta turistica e religiosa, soprattutto in occasione di spettacoli teatrali e delle festività religiose, si possono verificare blocchi stradali con ripercussione sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza degli utenti.

La verifica dell’applicazione dell’ordinanza è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.