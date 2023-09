Il sassofonista Andrej Omejc e la pianista Elena Nogaeva in concerto al Castello di Milazzo

Sulla scia del successo del Milazzo Chamber Music Festival, sabato 30 settembre alle ore 18.00 un nuovo atteso concerto al Castello di Milazzo con musicisti internazionali promosso dall’Associazione Culturale Euterpe, con il patrocinio del comune di Milazzo ed in collaborazione con MuMa – Museo del Mare. Protagonisti saranno il sassofonista sloveno Andrej Omejc e la pianista russa Elena Nogaeva che nella splendida cornice del Bastione di Santa Maria proporranno il progetto “Dreams and Dances with magic saxophone”, con musiche di Bellini, Donizzetti, Byot, Dvorak e Iturralde, sotto la direzione artistica di Salvatore Gitto. L’ingresso al concerto è libero.