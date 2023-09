Galleria PROgetto Città idonea alla quinta edizione di Creative Living Lab

L’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’ presieduta dall’architetto Rosario Andrea Cristelli, Luogo del Contemporaneo del Ministero della Cultura, con la Cattedra UNESCO Mediterranean Landscape in Context of Emergency dell’Università degli Sudi Mediterranea diretta dalla professoressa Paola Raffa sono risultati idonei al finanziamento del progetto “Le sentinelle fluttuanti” alla quinta edizione del Creative Living Lab, l’avviso pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il programma di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative.

Grande soddisfazione per il progetto presentato dall’architetto Cristelli che ha ottenuto una valutazione più che positiva risultando idoneo, con un punteggio di 92/100, settimo punteggio totale sulle 148 proposte candidate al progetto nazionale, ma al momento non ammesso a finanziamento per il limite raggiunto delle risorse economiche a disposizione.

“Le Sentinelle Fluttuanti” si pone come intervento di recupero urbano e sociale mirato alla condivisione culturale di residenti e migranti che laddove l’abbandono genera degrado si unificano nella costruzione dell’estetica di un paesaggio condiviso e multiculturale.

Fondamentale il coinvolgimento attivo della comunità locale, dei giovani e degli anziani depositari dei saperi locali, oltre ai cittadini stranieri ospitati nelle strutture SAI. Il progetto si pone come strumento di sperimentazione e diffusione di metodologie innovative e inclusive in cui i luoghi sociali e gli spazi fisici si modificano per sviluppare nuovi significati identitari e diventare elemento di riferimento delle molteplici identità implementando la produzione di opere artistiche in grado di riattivare e rigenerare i luoghi del progetto.

Il progetto coinvolge inoltre la città di Barcellona Pozzo di Gotto con GALLERIA PROgetto CITTA’, la Cooperativa Iride s.c.s e il Comune di Fondachelli-Fantina, come luogo di realizzazione del progetto, il Centro Studi internazionale EprojectConsult. Ungrande ringraziamento va al gruppo interdisciplinare costituito da quindici professionisti dell’arte visiva, che ha aderito con entusiasmo alla partecipazione del bando apportando specificità interdisciplinari.

Nel raggruppamento che ha portato all’idoneità : Rosario Giovanni Brandolino professore associato di Disegno – Università Mediterranea di Reggio Calabria ideatore designer delle sentinelle; Natalina Carrà professore associato di Urbanistica – Università Mediterranea di Reggio Calabria che riveste il ruolo di esperto in riuso urbano; Paola Raffa, professore associato di Disegno – Università Mediterranea di Reggio Calabria e Chairholder della Cattedra UNESCO Mediterranean Landscape in Context of Emergency che è il responsabile scientifico; Angela Colonna, ricercatrice di Storia dell’Architettura, Università degli Studi della Basilicata e Chairholder della Cattedra UNESCO Mediterranean Cultural Landscape and Communities of Knowledge – Università della Basilicata; Antonio Fragale, antropologo, giàprofessore associato in Antropologia Università degli Studi di Palermo; Rosario Andrea Cristelli, Architetto, PhD in Progettazione Architettonica e Urbana, docente esperto in coesione sociale e didattica inclusiva e in promozione del patrimonio culturale; Michela De Domenico, architetto-fumettista, docente di disegno presso l’Istituto d’Arte Basile di Messina; Davina Catalano, fotografa esperta di patrimonio culturale; Emanuele Torre, videomaker esperto in temi sociali; Pietro Formica, Dottore di Ricerca e esperto agronomo già consulente della Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale; Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, musicisti internazionali, compositori, docenti in diversi Conservatori italiani; Daria Caruso e Francesco Fragale, architetti, PhD in Progettazione Architettonica, esperti in tema di “rigenerazione urbana attraverso il progetto dell’esistente (riuso e riqualificazione)”; Luana Biviano, architetto,esperta inRigenerazione Urbana Sostenibile(Premio in RI.U.SO. 2012); Alessio Barchitta, artista concettuale e scultore, docente di scultura presso la Libera Accademia di Belle Arti (LABA) di Brescia (2014 vincitore Premio “Ricoh” – 2019 vincitore Premio “Nocivelli XI edizione”); Valentina Certo, storica dell’arte, docente esperta in didattica dell’arte, autrice di numerose pubblicazioni, esperta didattica UNESCO.