Il barcellonese Giuseppe Recupero è il più giovane vincitore del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia

Il barcellonese Giuseppe Recupero è il più giovane vincitore del concorso bandito dal Ministero dell’Interno indetto nel 2019 per l’accesso alla carriera prefettizia.

Recupero, ad appena 26 anni, ha assunto servizio a Roma iniziando il periodo di formazione presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

Il percorso di Giuseppe Recupero può essere modello per tanti giovani. A 22 anni ha concluso all’Università di Messina, con il massimo dei voti e la lode, il percorso magistrale laureandosi in Giurisprudenza. Conseguita brillantemente anche la seconda Laurea magistrale in Scienze Politiche, ha contemporaneamente avviato il percorso professionale con numerose esperienze sia di tirocinio sia lavorative.

È stato infatti stagista presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e presso l’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia a Palermo. Nello stesso tempo ha intrapreso anche la professione di docente di laboratorio di Informatica nelle Scuole Superiori fino ad essere vincitore per la provincia di Messina del concorso a cattedra straordinario e del concorso ordinario. Passando dall’esperienza nel mondo della scuola a quella di Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Lagonegro è stato infine Funzionario Direttivo, con la qualifica di Specialista del mercato del lavoro, al Centro per l’Impiego di Barcellona Pozzo di Gotto. Appassionato di musica e spesso impegnato nel territorio, nell’ambito di iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione ai temi sociali più urgenti, Giuseppe Recupero, con la nomina di Consigliere Prefettizio con decreto del Ministero dell’Interno, si accinge ad intraprendere la sua nuova carriera.

Essendo tra i vincitori, all’età di 26 anni, del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia sarà il Vice Prefetto aggiunto più giovane d’Italia. Passione, preparazione e fiducia nelle opportunità professionali della società attuale nell’ottica dell’innovazione e dei nuovi bisogni sociali, sono le qualità che lo hanno contraddistinto e che fanno di Giuseppe Recupero un bell’esempio per tutti di riconoscimento del merito e un orgoglio per la comunità in cui è cresciuto.