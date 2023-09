Fiocco blu per Roberta Macrì e il marito Peppe: è nato Daniel Leone Macrì

La Famiglia Leone è lieta di annunciare che questa mattina, all’ospedale Barone Romeo di Patti, è nato di 31 settimane ma in buona salute: Daniel Leone Macrì. La mamma Roberta e il padre Peppe sono emozionatissimi e felici di poter stringere a sé il piccolo.

“Tutta l’équipe del Barone Romeo è stata eccezionale, compresa la mia ginecologa, la dottoressa Cutugno, anche se sono stata operata dalla primaria. Il mio, è stato ovviamente un parto cesareo e il mio bimbo è nato prematuro, ma sta bene. Adesso è in incubatrice, come normale routine e io non vedo l’ora di vederlo!” – ha raccontato Roberta a 24live.it.