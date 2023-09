Il Barcellona Basket chiude la preseason con una vittoria nell’amichevole di Castanea: da domenica si farà sul serio

Il Barcellona Basket chiedo la preseason con un altro buon test amichevole sul campo del Castanea, che insieme ai giallorossi esordirà domenica nel campionato di serie B interregionale.

La formazione giallorossa, nell’allenamento congiunto con azzeramento dei punteggio alla fine di ogni quarto, si è aggiudicata nettamente due parziali (il secondo ed il terzo), lasciando agli avversari il primo e solo di misura l’ultimo. Nel totale complessivo del punteggio, Barcellona ha superato di un solo punto i padroni di casa (78-79) con i seguenti parziale: 26-14, 16-21, 15-24, 21-20.

Inizia domani la settimana tipo per il gruppo di coach Filippo Biondo, che insieme all’assistente Peppe Pirri, dovrà preparare il primo impegno della nuova stagione di serie B interregionale sul campo del Sala Consilina. Com’è noto la società barcellonese ha chiesto di disputare le prime due gare in trasferta, per poter completare senza affanno i lavori previsti al PalAlberti e dopo la trasferta campana sarà in campo a Messina, sabato 7 ottobre, contro la Fortitudo Messina, prima dell’esordio casalingo del 15 ottobre contro gli Svincolati Milazzo.