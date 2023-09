La lettera dei genitori che hanno spostato i bambini dalla “Verga”: “Non c’entra il razzismo, cambiate le prassi consolidate a nostra insaputa”

La lettera aperta di una docente della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata su 24live, ha innescato un dibattito sul tema dell’inclusione scolastica, criticando la decisione di alcuni genitori di spostare i loro figli presso un altro istituto cittadino.

Gli stessi genitori ci hanno contatto ed inviato una lettera alla redazione, con cui chiariscono le ragioni della loro decisione, che non sarebbero collegate alla presenza in classe di ragazzi stranieri, ma al fatto che sia venuta meno la fiducia nell’organizzazione dell’istituto, dopo che la V^ classe della primaria, da cui provenivano i loro figli e che comprendeva un nutrito gruppo di stranieri perfettamente integrati, è stata smembrata a loro insaputa, senza mantenere la linea seguita negli anni precedenti di una continuità didattica.

Ecco la lettera integrale dei genitori

Egregio Direttore,

Anche se con molta difficoltà, e sorprendendoci non poco, riteniamo di essere tra i genitori destinatari della lettera aperta della prof.ssa Rosaria Fogliani, pubblicata sulla Vs. testata online.

Premettiamo subito che le motivazioni espresse dalla dirigente che Lei ha riportato nell’articolo vengono respinte alla mittente, essendo del tutto infondate.

Per meglio chiarire la vicenda, dalla quale peraltro emergono spunti diffamatori nei nostri confronti, ci consenta di rivolgerci direttamente alla pregiatissima professoressa Fogliani, alla quale in primo luogo rappresentiamo che alcuni suoi colleghi e la stessa dirigente, avevano prospettato ai genitori della 5° classe frequentata dai nostri figli che alla fine del percorso didattico della scuola primaria, la 1° media sarebbe stata formata quasi per “trascinamento” con gli stessi alunni, come era avvenuto nell’anno scolastico precedente. E ciò al fine di preservare il già consolidato ambiente con tutte le sue componenti, compreso un congruo numero di ragazzi anche stranieri, perfettamente integrati, che avevano studiato, festeggiato, riso e vissuto in armonia insieme ai nostri figli per l’intero ciclo primario (quindi, quale razzismo?). Invece abbiamo assistito ad un ingiustificato smembramento, posto che a nostra insaputa, è stato disposto il trasferimento di circa metà degli studenti nelle altre due sezioni e per quanto a nostra conoscenza sembrerebbe che ciò sia avvenuto per soddisfare le richieste di alcuni genitori.

L’alterazione dell’equilibrio consolidato ha comportato un trauma per i nostri figli oltre alla perdita della nostra fiducia nei confronti dell’Istituto in questione, con conseguente ed immediato trasferimento in altro istituto scolastico. Ciò detto, tornando alla nota della prof.ssa Fogliani, va rilevato come le argomentazioni dalla stessa addotte appaiono mal poste nei nostri confronti e comunque contraddittorie laddove vengono perfino “scomodati” Camilleri e Don Milani e perfino l’art. 34 della Costituzione. Ed allora, a tener conto degli insegnamenti delle personalità illustri citate e della stessa Carta costituzionale, avrebbe dovuto pensarci l’organizzazione didattica dell’Istituto facendo corretta applicazione del concetto di inclusione, proprio al fine di scongiurare fenomeni di ghettizzazione nel

momento in cui si procede alla formazione delle classi.

Quindi, lo spostamento dei nostri figli presso altro istituto è motivato solo ed esclusivamente dalla nostra mancanza di fiducia verso l’organizzazione anche in senso lato della scuola e, se vuole, anche in segno di protesta per quel modo di agire che magari indulge all’accomodamento del particolare perdendo di vista la visione generale.

Per noi genitori non esistono scuole di serie A e di serie B, ma soprattutto non esistono bambini di serie A e di serie B. Noi lavoriamo ogni giorno per favorire l’integrazione e l’inclusione ed è questo il messaggio che trasmettiamo ai nostri figli, che sono infatti i primi ad essere amici, e non solo conoscenti, dei compagni di altre etnie.

Vede professoressa Fogliani, i concetti da Lei espressi nella Sua nota sono nobilissimi e li condividiamo, ma il Suo j’accuse non può essere indirizzato verso di noi.

Infine, ci viene in mente la seguente citazione “NON GIUDICATE SECONDO LE APPARENZE,

MA GIUDICATE CON GIUSTO GIUDIZIO!” (GIOVANNI 7,24)

Con l’augurio di un buon anno scolastico a TUTTI.