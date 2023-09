La Nuova Igea Virtus in campo domani al De Simone di Siracusa in una sfida dal clima più disteso

Nuova Igea Virtus e Siracusa si confrontano domani al De Simone, dopo una stagione 2022-2023 in cui hanno alimentato un confronto entusiasmante, concluso con la netta supremazia della formazione giallorossa, sia in campionato, sia in Coppa Italia.

La sfida di domani arriva in un momento positivo per entrambe le formazioni siciliane, con il Siracusa costruito per lottare nella zona alta della classifica, che è ancora imbattuto ed insegue la virtuale capolista Vibonese, e con la Nuova Igea Virtus, che dopo tre giornata ha raccolto meno punti di quanto seminato, ma che ha assunto la consapevolezza di poter lottare ad armi pari con qualsiasi avversario di serie D.

La notizia più bella è certamente la stretta mano a distanza tra i presidenti delle due società, Alessandro Ricci del Siracusa e Massimo Italiano, che in una nota congiunta hanno ringraziato le autorità di controllo all’ordine di pubblico per aver consentito la trasferta ai tifosi ospiti, dopo un anno in cui era stata vietata: “Ci attendiamo uno spettacolo colorato – ha dichiarato il presidente Italiano – come giusto che sia, dove a primeggiare saranno due squadre siciliane, due piazze la cui passione è nota a tutti, due realtà che con sacrificio e lungimiranza hanno investito e programmato per il futuro”. Da parte sua il presidente Ricci ha annunciato che “il Siracusa calcio accoglierà società e tifosi giallorossi con il senso di ospitalità che ci appartiene”. L’auspicio è il clima disteso tra le due società venga rispettato anche tra le opposte tifoserie, limitato il confronto ad un sano sfottò verbale.

Città Di S. Agata Real Casalnuovo F.C. Lamezia Terme Città Di Acireale 1946 F.C. Trapani 1905 Vibonese Calcio Gioiese 1918 Canicattì Portici Sancataldese Calcio Ragusa Calcio Akragas San Luca LFA Reggio Calabria Licata Calcio Locri 1909 Siracusa Calcio 1924 Nuova Igea Virtus riposa: Castrovillari Calcio