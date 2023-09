Lo scirocco alimenta gli incendi: fiamme a Barcellona ed a Furnari. Chiusa la provinciale Falcone-Montalbano, disagi sulla A20 a Terme Vigliatore

Il vento di scirocco, che ha provocato un’innalzamento delle temperature percepite oltre il 35° su tutta la costa tirrenica, sta favorendo l’azione dei piromani, che continuano ad innescare incendi in diversi centro della provincia.

A Barcellona da stamattina le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale sono state impegnate per domare un rogo che la lambito la strada provinciale tra le contrade Zigari e San Paolo. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazione, ma la prontezza d’intervento della Polizia Municipale che ha segnalato l’incendio, ha evitato il peggio.

La strada provinciale tra Falcone e Montalbano Elicona è chiusa al traffico per un incendio a ridosso dalle carreggiata, in contrada Conche del territorio tra Falcone e Tripi. Allo stato attuale, la strada provinciale è interdetta al transito dalla Polizia Municipale. Sul posto si trovano i mezzi della Protezione Civile, i vigili del fuoco e forestale.

Un incendio, scoppiato nelle aiuole spartitraffico dell’autostrada A20 all’altezza di Terme Vigliatore, sta creando disagi agli automobilista che viaggiano in direzione Palermo. Al momento si stanno creando le prime code, per la difficoltà oggettiva di attraversare il fumo prodotto dalle fiamme.

A Furnari un vasto incendio, favorito dal vento di scirocco, sta interessando la via Messina Nuova, che conduce al centro del paese, alla via Statale 113. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazione ed il sindaco Felice Germanò è sul posto per coordinare gli interventi insieme ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione civile, insieme al supporto di alcune autobotti messe a disposizione da privati. Un rogo sta interessando la zona disabitata al confine tra Rodì Milici e Castroreale.

