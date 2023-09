Per il Barcellona Basket un altro interessante test sul campo della Dierre Reggio Calabria (70-93)

Il Barcellona Basket proseguire la marcia di avvicinamento all’esordio nel campionato di Serie B Interregionale, in programma il prossimo primo ottobre a Sala Consilina.

La squadra di coach Biondo (assente il solo Drigo per precauzione) ha disputato un allenamento congiunto con azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto sul campo della Dierre Reggio Calabria, società impegnata nel prossimo campionato di Serie C Unica. Il test è servito come i precedenti a migliorare l’intesa tra i ragazzi ed a far crescere la condizioni atletica. I parziali sono stati 18-21, 20-29, 16-20 e 16-23 per un totale di 70-93.

Sabato è in programma un altro allenamento congiunto con il Castanea, società che come Barcellona debutterà nel prossimo torneo di Serie B interregionale.