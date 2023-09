Barcellona: premiato La Zappa e il Lombrico, grazie al progetto “Carbon Neutral”

A stabilirlo è stato un incubatore e acceleratore aziendale di Google.org che ha premiato l’ambizione di Sebastiano Genovese e de “La Zappa e il lombrico” di voler diventare la prima azienda siciliana ad emissioni 0.

Il progetto “Carbon neutral” dell’azienda agricola barcellonese La Zappa e il lombrico è stato scelto e finanziato tra oltre 400 candidati da Social Tides, un incubatore e acceleratore aziendale di Google.org., con in mente i 17 sdgs (sustainable development goals) di agenda 2030.

L’obiettivo de La zappa e il Lombrico è quello di diventare la prima azienda siciliana “Carbon neutral” ovvero a emissioni 0.

Per fare ciò, in accordo con esperti del settore, ha già ridefinito alcuni processi aziendali in ottica di sostenibilità e ne ridefinirà altri nei prossimi mesi, grazie al contributo ricevuto. Tra questi, ricordiamo: un nuovo impianto irriguo che permetterà un risparmio d’acqua del 95% e del 50% di energia elettrica, consegne a domicilio con mezzi ecologici, cucina vegetale realizzata con materie prime sostenibili, messa a dimora di 100 alberi l’anno, reimmissione in azienda dell’80% degli scarti, 2 progetti l’anno con una ricaduta sociale sul territorio.

La Zappa e il Lombrico ha anche un punto vendita dei propri prodotti aziendali e di altri prodotti biologici in via Regina Margherita 127 proprio a Barcellona.