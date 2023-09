Barcellona, incendio sulla colline di Acquaficara: Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione civile impegnate tutta la notte per limitare i danni

I Vigili del Fuoco di Milazzo e Messina, insieme alle squadre della Forestale e della Protezione civile di Barcellona, sono stati impegnato dalle 20 di ieri sera per contrastare il vasto incendio di interfaccia propagatosi tra le colline della frazione di Acquaficara, nel comune di Barcellona.

L’attività, protrattasi per tutta la notte, si è conclusa alle 7 ed ha consentito di limitare i danni a cose e persona. I roghi sono stati estinti e sono stati messi in sicurezza una stalla con delle pecore e alcune vacche libere al pascolo, minacciate dall’incendio. Si contano danni per decine di ettari di terreno bruciati (al loro interno anche ruderi abbandonati ormai completamente distrutti) ma, grazie alla professionalità di tutte le squadre presenti sul posto, si è riuscito a salvaguardare persone, diversi beni ed animali come ad esempio un maneggio con più di 10 cavalli adibito ad abitazione con all’interno una famiglia per la gestione dell’azienda, fortunatamente tutti salvi. È stata inoltre salvata una pensione per cani.