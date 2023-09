La Nuova Igea Virtus non riesce a scardinare il fortino del San Luca (0-0) con gli ospiti in dieci dal 22′ della ripresa

Riscaldamento in campo per la Nuova Igea Virtus ed il San Luca che si confronteranno a partire delle 16 nella gara valida per la terza giornata del girone I di Serie D.

Ufficializzate le formazioni dai due allenatori, Pasquale Ferrara e Gianni Baratto

Sugli altri campi sono già iniziate alcune partita e vi proponiamo gli aggiornamenti alla fine del primo tempo

Castrovillari Calcio F.C. Trapani 1905 0-3 Locri 1909 Portici 0-1 Real Casalnuovo Gioiese 1918 2-0 Sancataldese Calcio Siracusa Calcio 0-2 Vibonese Calcio Ragusa Calcio 1-0 Canicattì Licata Calcio 16:00 Nuova Igea Virtus San Luca 16:00 Akragas S. Agata 16.30 LFA Reggio Calabria Lamezia Terme 25/10 Riposa: Città Di Acireale 1946

CRONACA

Nell’assedio finale alla porta ospite, la Nuova Igea Virtus crea alcune occasioni con Catanzaro, Della Guardia e Batista, ma la frenesia nel cercare il gol non premia la formazione giallorossa, che esce da campo con un pareggio.

Al D’Alcontres sono 7 i minuti di recupero

43′ I padroni di casa provano all’assalto finale per cercare di sbloccare la partita. Manca la lucidità.

35′ ultimo cambio per il San Luca con Gatto che sostituisce Calderone

32′ per la Nuova Igea Virtus entra Catanzaro per Silipigni

32′ OCCASIONE IGEA. Traversa colpita da Longo, trovato in area da Biondo. Il diagonale supera il portiere ma centra la trasversale.

31′ Schinnea calcia sotto porta su assist di Longo. La difesa devia in angolo

30′ cambio nel San Luca, entra Suraci ed esce Ficara

24′ cambio nel San Luca, con il difensore Cimino che entra al posto dell’attaccante Gatto.

23′ Sulla punizione dal limite, Longo spara sulla barriera calabrese, che supera anche questo momento difficile.

21′ pasticcio difensivo del San Luca, con un fallo al limite dell’area su Schinnea di Tourè, che viene espulso con rosso diretto. Tutto è nato da un malinteso tra il portiere e la difesa calabrese, che ha innescato Schinnea.

20′ altro doppio cambio giallorosso con Schinnea per Moi e con Nunes per Cannistrà.

15′ doppio cambio per la Nuova Igea Virtus, con Abbate per Franchina e con Batista per Nisticò.

10′ prima parte della riprese con una Nuova Igea Virtus poco incisiva in attacco e con il San Luca, molto attento in difesa, più intraprendente rispetto al primo tempo.

2′ San Luca pericoloso in attacco con un tiro dalla distanza di Romeo. Primo angolo per i calabrese contro i 9 della Nuova Igea Virtus.

Iniziato il secondo tempo con un cambio nelle fila del San Luca, con l’ingresso di Mazzone al posto di Pissas

Finisce il primo tempo dopo 2′ di recupero, con una Nuova Igea Virtus meno brillante nell’ultimo quarto d’ora di gara

45′ OCCASIONE SAN LUCA. Incursione dalla sinistra di Ficara, che con un tiro cross mette i brividi a Staropoli. La palla finisce sul fondo.

35′ la supremazia della Nuova Igea Virtus ha creato alcune occasioni, ma agli attaccanti giallorossi è mancato fino ad ora il colpo vincente. Il San Luca sta giocando la sua partita con grande attenzione in fase difensiva, ma pronta a ripartire.

28′ OCCASIONE IGEA. Isgrò serve in area Cannistrà, che tutto solo davanti al portiere lo centra in pieno, sprecando una grande occasione.

20′ OCCASIONE IGEA. Isgrò lanciato da Moi, calcia al volo in diagonale, ma trova ancora Mittica pronto a deviare in angolo.

17′ per il San Luca entra Kalombola per l’infortunato Marano.

13′ OCCASIONE IGEA. Isgrò si invola sulla sinistra e serva un cross perfetto per Longo, che calcia a colpo sicuro dal centro dell’area calabrese, trovando il portiere Mittica in vena di miracolo, pronto a deviare in angolo.

11′ San Luca insidioso in contropiede con una conclusione dal limite di Gatto

10′ Nuova Igea Virtus arrembante in questa prima parte della gara, senza trovare il guizzo vincente

2′ prima incursione della Nuova Igea Virtus con Silipigni che impegna Mittica costretto al calcio d’angolo. In pochi minuti sono tre i corner per i giallorossi.

Partita iniziata con 5′ di ritardo rispetto all’orario previsto, Nuova Igea Virtus in maglia giallorossa e San Luca in maglia bianca con bande verdi.