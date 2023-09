La Nuova Igea Virtus in campo oggi al D’Alcontres con il San Luca nel turno infrasettimanale di serie D: calcio d’inizio alle 16

La Nuova Igea Virtus, dopo la bella vittoria sul campo del Lamezia, torna in campo oggi pomeriggio al D’Alcontres Barone, contro il San Luca guidato in panchina dal grande ex Gianni Baratto.

La gara inizierà alle 16 e rappresentata un altro passaggio importante per la crescita di una squadra giovane, che sotto la guida del tecnico Pasquale Ferrara sta mostrando una buona organizzazione di gioco. La gara di oggi, dopo appena tre giorni dalla fatica di Lamezia ed ad altrettanti dalla trasferta di Siracusa in programma domenica al De Simone, dovrà essere affrontata con la massima concentrazione e con una prova di maturità dei ragazzi che non dovranno farsi prendere dall’entusiasmo per la vittoria in Calabria, nè tanto meno iniziare a pensare alla gara di domenica con il Siracusa, con cui i giallorossi si sono confrontati l’anno scorso, per ottenere la promozione diretta in serie D.

Il tecnico giallorosso alla vigilia parla proprio dell’importante della gara di oggi, che dovrà dare risposte anche sulla condizioni atletica della squadra, chiamata a giocare tre volte in otto giorni. Nelle dichiarazioni all’ufficio stampa, Ferrara sottolinea come la Nuova Igea Virtus dovrà sfruttare il lavoro atletico, svolto in fase di preparazione, rispetto ad un avversario come il San Luca che ha iniziato due settimane dopo rispetto ai giallorossi. Sulle scelte di formazione c’è grande riserbo, ma difficilmente il tecnico stravolgerà l’assetto già visto a Lamezia, anche se dovrà dosare le energie di tutti i giocatori per mettere in campo un undici adeguato all’impegno ed all’avversario, rispetto al piano partita preparato dallo staff giallorosso.

Ecco il programma della terza giornata

Castrovillari Calcio F.C. Trapani 1905 Locri 1909 Portici Real Casalnuovo Gioiese 1918 Sancataldese Calcio Siracusa Calcio 1924 Vibonese Calcio Ragusa Calcio Canicattì Licata Calcio Nuova Igea Virtus San Luca Akragas Città Di S. Agata LFA Reggio Calabria F.C. Lamezia Terme 25 ottobre Riposa: Città Di Acireale 1946