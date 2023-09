Barcellona, il bilancio dell’assessore all’urbanistica Coppolino: “Gli uffici tecnici in questi sette mesi sono ripartiti”

L’assessore all’urbanistica Salvatore Coppolino, a sette mesi dell’assegnazione della delega, ha tracciato un bilancio sull’attività svolto in questo periodo, sottolineando il prezioso contributo degli uffici tecnici, a cui si è affidato non avendo un competenza specifica nel settore: “Dopo aver ottenuto l’incarico dal sindaco di seguire questo settore – afferma Coppolino – ho sottolineato come mi sarei impegnato con entusiasmo per dare riscontro alla fiducia che mi è stata accordata, consapevole della necessità di un supporto fondamentale dai tecnici comunali, considerato che non ho competenze specifiche nel settore. Insieme ai responsabili dei settori Nunzio Santoro e Alessandro Sapienza, abbiamo portato avanti diverse iniziative, che erano ferme da anni”.

Il riferimento dell’assessore Coppolino è l’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia telematico (SUE), con approvazione del Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello stesso sportello unico per l’edilizia e con l’approvazione della procedura digitale per la nuova modulistica aggiornata e finalizzata alla presentazione delle pratiche edilizie (CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, PDC e SCA). “Lo sportello telematico del SUE mediante l’utilizzo del portale telematico Urbix rappresenta una profonda innovazione per accelerare i tempi di presentazione delle istanze edilizie solo attraverso il WEB, senza dover produrre copie cartacee. Il PRG è oggi consultabile online via web (da ogni cittadino), unitamente ai vincoli gravanti sulle diverse aree comunali, attraverso un portale webgis dedicato, collegandosi attraverso il banner “SIT PIANIFICAZIONE URBANISTICA” al link

“Tra le procedure portate a termine – ricorda Coppolino – c’è “Aggiornamento Contribuito di Costruzione – Anno 2023” ed è stata predisposta con risorse interne al comune “Istituzione del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, esitata nella seduta del consiglio comunale del 11/09/2023, colmando una lacuna di circa un ventennio”.

Riferisce l’assessore Coppolino che è stata avviata la procedura per la redazione del PUG Piano Urbanistico Generale e con la richiesta all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di contributi per la sua stesura: “Nella graduatoria provvisoria per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2023, Barcellona è tra quelli inclusi, in attesa che l’ente regionale reperisca le risorse per coprire tutte le richieste presentate. I costi preventivati per la redazione dello stesso ammontano ad €. 282.072,66, che in atto non sono nella disponibilità delle casse comunali”.

Per il PUDM “Piani di utilizzo del Demanio Marittimo”, adottato in via preliminare con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2021, l’assessore Coppolino dichiara che gli uffici hanno ricevuto 74 osservazioni da parte di cittadini, che dopo le verifiche e la catalogazione sono state trasmesse, con nota prot. n. 593 del 05/01/2022, al progettista per i successivi adempimenti. Il progettista ha trasmesso la documentazione aggiornata con prot. 41792 del 14/08/2023 ed il comune a seguito di ulteriore verifica ha richiesto un incontro presso ufficio tecnico, prima di completare l’iter ed inviare tutto alla Regione”. Tra le attività collaterali alla pianificazione urbanistica Coppolino ricorda le procedure di revisione del Piano protezione civile comunale, ormai datato e precedente alla nuova legge 1/2018, la procedura di assegnazione di alcuni lotti artigianali della zona industriale di Barcellona Pozzo di Gotto, procedura che non avveniva da anni, che ha portato alla proposta di aggiudicazione degli stessi da parte della commissione incaricata, e l’avvio della fase di studio per il PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche).