Per il Barcellona Basket un buon test contro la corazzata Orlandina che vince (86-70) e passa il turno di Coppa Sicilia

Il Barcellona Basket gioca una partita generoso nella seconda gara di Coppa Sicilia contro una delle favorite al salto di categoria verso la serie B nazionale.

L’Orlandina ha dimostrato di essere di un altro livello rispetto ai ragazzi di coach Filippo Biondo, che hanno comunque onorato l’impegno, utile soprattutto per migliorare l’intesa e per testare la condizioni fisica del gruppo. Da domani si torna a lavorare in palestra per preparare l’esordio in serie C interregionale del primo ottobre sul campo del Sala Consilina. L’Orlandina disputerà invece nel prossimo week-end la Final Four di Coppa Sicilia contra la Virtus Ragusa, la vincente tra Cus Palermo e Panormus e la vincente del girone A tra Cus Catania, Giarre e Gravina Ct.