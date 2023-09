La gioia dei Piccoli Cantori condivisa con genitori e parenti al ritorno dalla trasferta in Bulgaria

L’emozione e le gioia sono i sentimenti che hanno voluto condividere i genitori ed i parenti con i loro ragazzi, protagonisti dell’ennesimo successo per il coro voci bianche e giovanili dei Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno ottenuto tre riconoscimenti importanti a conclusione del 41^ Concorso Corale Internazionale “Prof. Georgi Dimitrov”, che si è svolto a Varna in Bulgaria.

I ragazzi sono stati accolti dagli applausi e da tanti girasoli, consegnati ad ognuno di loro all’arrivo in piazza Santalco. Visibilmente emozionata per l’accoglienza, ma anche stanca per il viaggio è apparsa la direttrice del coro Salvina Miano, che ha rilasciato poche dichiarazioni durante la diretta Facebook sulla pagina di 24live, che vi riproponiamo e che ha confermato, anche attraverso i commenti, l’affetto della gente verso questa realtà positiva della città del Longano.