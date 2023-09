Controlli notturni dei carabinieri di Barcellona: due denunce per guida in stato d’ebbrezza ed una per uso di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, durante le verifiche alla circolazione stradale, predisposte anche nelle ore notturne, sono stati controllati 45 veicoli e 78 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo pedoni e automobilisti.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, due per guida in stato di ebrezza ed una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I tre individui sono stati fermati dai Carabinieri mentre si trovavano alla guida delle loro autovetture e, sottoposti allo specifico accertamento, a due di loro è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla Legge, mentre l’altro è risultato in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’azione antidroga, tre giovani, dai 20 ai 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di marijuana detenuta per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.