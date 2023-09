Grande successo per i Piccoli Cantori di Barcellona anche al Concorso internazionale di Varna in Bulgaria

Il coro voci bianche e giovanili dei Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto torna dalla Bulgaria con tre premi, ma soprattutto con il riconoscimento internazionale assegnato dalla Giuria del 41^ Concorso Corale Internazionale “Prof. Georgi Dimitrov”, che si è svolto a Varna.

L’esperienza bulgara per i ragazzi e le ragazze del m° Salvina Miano si è conclusa con tre premi prestigiosi. I Piccoli Cantoni hanno vinto nella loro categoria “Voci bianche giovanili” ed hanno ottenuto il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di autore bulgaro da parte di un coro straniero, che è stato selezionato dalla Fondazione Staynov. La giuria ha premiato anche la direttrice del coro Salvina Miano come miglior direttore del concorso.

Si tratta dell’ennesima soddisfazione per il coro barcellonese, ormai conosciuto e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, come conferma l’invito ad esibirsi nei più importanti Festival da parte degli organizzatori di importanti eventi corali europei. Il premio di Varna si aggiunge ai tanti successi raccolti in questi anni da una realtà che porta in giro per l’Europa e per l’Italia uno dei volti migliori della città del Longano.