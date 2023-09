Esercitazione dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Rfi con un mezzo Mob per gli interventi all’interno della galleria “Peloritana” 

Il Comando dei Vigili del fuoco di Messina ed RFI hanno ultimato la realizzazione di un piano a raso ubicato in prossimità dell’imbocco della galleria ferroviaria “PELORITANA”, lato Villafranca Tirrena per consentire il corretto posizionamento del mezzo denominato MOB (acronimo di mezzo operativo bimodale) in dotazione al Corpo, sui binari ferroviari, in caso di intervento all’interno della suddetta galleria.

Il Comando, di raccordo con RFI, ha organizzato, a partire dalle ore 23 di giorno 15-9-2023 e fino alle ore 5 del 16-9-2023, un momento formativo durante il quale il personale operativo VF specializzato, costituente l’equipaggio, ha potuto mettere in pratica le varie prove di corretto posizionamento sui binari di questo mezzo speciale, in corrispondenza del manufatto citato. Durante la suddetta finestra temporale, nel tratto interessato, è stata interrotta la circolazione ferroviaria. Solo il personale formato e specializzato per la condotta del mezzo speciale (AMOB ovvero autista di mezzo operativo bimodale) era presente per questa esercitazione.

Questo tipo di esercitazioni sono fondamentali per accrescere la sicurezza e la tutela del cittadino e la professionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per la COMPONENTE TECNICA E DI COORDINAMENTO era presente il funzionario responsabile D.V. Dott. Ing. Nicola STAITI, collaborato dagli ispettori antincendio I.A. Santi VERGA e I.A. Gaetano MURATORE, dal capo reparto C.R. Raffaele DANZI. Mentre per la condotta del bimodale era presente il seguente personale specializzato AMOB: capo reparto Carmelo TRIPOLI, vigile Alessandro ARENA, vigile Ivan PARASILITI, vigile Massimo LISI, vigile Giuseppe CHIRIELEISON e vigile Antonio PETROSINO.