Barcellona, video intervista al comitato per la difesa del litorale sulle criticità della zona VIDEO

Alcuni componenti del comitato per la difesa del litorale di Barcellona hanno fatto il punto della criticità ancora presenti nella zona, dopo la mareggiata del 2019, che distrusse gran parte della passeggiata a mare di Spinesante e provocò danni anche nella frazioni di Calderà e Cicerata.

Al centro delle riflessioni anche le carenze di servizi, a partire dalla raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade e dei marciapiedi, che si registrano non solo in estate, ma soprattutto nel periodo invernale. La preoccupazione per il ripetersi di episodi come quello del 2019 spinge il comitato a chiedere date chiari sugli interventi di ripascimento del litorale ed una maggiore comunicazione con i rappresentanti del territorio.