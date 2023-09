Un incendio sta interessando in queste ore la zona di contrada Maloto sulle colline di Barcellona.

Le fiamme stanno lambendo anche il perimetro del Parco Museo Jalari, dove sono intervente tre squadre della Guardia Forestale per frenare l’avanzamento del rogo. La situazione non sarebbe ancora sotto controllo e le fiamme non sono stare ancora domate.

seguono aggiornamenti