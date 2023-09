Basket, il Barcellona passa sul campo del Savio Messina (52-96) e si prepara al confronto con l’Orlandina

Il Barcellona Basket conferma i pronostici e la differenza di categoria nel match d’esordio di Coppa Sicilia e supera con un netto 96-52 al PalaRussello di Messina contro la formazione del Domenico Savio, impegnata nel prossimo campionato di Serie C Unica.

I giallorossi torneranno in palestra oggi per preparare la ben più difficile trasferta di Capo d’Orlando, in programma domenica 17 settembre alle 19 contro l’Orlandina, in un match che definirà la squadra promossa al turno successivo. I ragazzi di coach Filippo Biondo scenderanno in campo consapevoli di non aver nulla da perdere, contro una formazione costruire per vincere il campionato di serie B interregionale. Sarà un ulteriore test che Fernandez e compagni vorranno sfruttare per verificare la crescita nella condizione fisica e nell’intesa tattica tra i compagni, onorando al meglio un impegno che li vede partire sfavoriti rispetto agli avversari.