Barcellona, i genitori degli alunni del plesso Destro Longano tornano a chiedere il senso unico

La riapertura del plesso scolastico Destra Longano, chiuso per i lavori di ripristino del muro di cinta, crollato nell’alluvione del dicembre scorso, ha riportato in primo piano l’annoso problema del traffico sulla via Longano, unica strada di collegamento per coloro che frequentano la scuola d’infanzia e primaria.

I genitori dei ragazzi sono tornati a farsi sentire, dopo il mancato riscontro ad una petizione, con cui già due anni fa avevano richiesto il senso unico monte-mare, così da evitare i continui ingorghi e soprattutto per garantire la sicurezza all’entrata ed all’uscita della scuola per studenti, docenti ed collaboratori. I rappresentante dei genitori del Plesso scolastico Destra Longano e qualità di Presidente del consiglio d’istituto dell’I.C. Bastiano Genovese, da cui dipende la struttura, ha inviato una pec al Comune per sollecitare l’adozione del senso unico.

“Nel ringraziare l’amministrazione e gli uffici competenti per aver mantenuto gli impegni presi in

merito all’apertura del plesso scolastico Destra Longano – scrive il rappresentante dei genitori – torniamo a chiedere una soluzione per l’irrisolta questione della sicurezza nell’accesso al plesso scolastico per alunni (minori dai 3 ai 10 anni), genitori, insegnanti e personale amministrativo. Riproponiamo la petizione già presentata due anni fa all’Ente Comunale e, considerata la carenza di mezzi, risorse umane e finanziaria che affligge le cassa pubbliche, chiediamo di assumere con

urgenza la decisione (a costo zero) di rendere permanente il senso unico di marcia di Via Longano in direzione monte-mare”.

Due anni la risposta degli uffici comunali preposti fu quella che per adottare il senso unico è necessario avviare uno studio finalizzato alla riorganizzazione della viabilità nell’intera area che costeggia il torrente Longano, compresa la via degli Studi. La soluzione tampone del senso unico negli orari di entrata ed uscita della scuola, davanti ad automobilisti disattenti e indisciplinati, dipende dalla disponibilità del personale della Polizia Municipale che per carenza di uomini non è sempre in condizione di garantire la presenza di un vigile che faccia rispettare il senso unico negli orari previsti dall’ordinanza. In questi primi giorni di scuola, il traffico è spesso andato il tilt, anche per il passaggio di mezzi pesanti, su una strada dove riescono a transitare con difficoltà due mezzi con il doppio senso di marcia. La parola passa al Comune, chiamato a valutare per l’ennesima volta la richiesta di chi frequenta il plesso Destra Longano.