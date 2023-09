Serie D, i provvedimento del giudice sportivo nel girone I: definito il regolamento per i playout

Il giudice sportivo di serie D ha definito i provvedimenti e le squalifiche dopo la prima giornata di campionato. Non ci sono sanzione per la Nuova Igea Virtus e non risultato giocatori tra gli ammoniti. Ecco il dettaglio:

SOCIETA’

AMMENDA Euro 1.000,00 RAGUSA CALCIO Per avere due propri sostenitori, aperto un cancello che delimita il recinto di gioco e rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA BAMBA MOUSSA JUNIOR (RAGUSA CALCIO) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ARRIGUCCI SAMUELE (CASTROVILLARI CALCIO)

REGOLAMENTO PER PLAYOUT

La LND ha inoltre definito il regolamento per lo svolgimento dei playout, ricordando che le ultime due classificate 18° e 19° saranno retrocesse direttamente in Eccellenza. In caso di arrivato a pari punti per definire le retrocessioni diretti si farà ricorso ad uno spareggio.

Nell’ipotesi che due o più squadre occupino il 14° nel girone I, al fine di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out la classifica avulsa fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14°,15°, 16° e 17° posto nel girone I; si incontreranno fra loro in gara di sola andata, sul campo della migliore classificata, mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 17° posto;

squadra classificata al 15° posto contro squadra classificata al 16° posto;

Non ci saranno playout e si procederà alla retrocessione diretta se:

la squadra classificata al 17° posto al termine del Campionato avrà un distacco dalla 14° classificata pari o superiore a punti 8, o se la squadra classificata al 16° posto avrà un distacco dalla 15° classificata è pari o superiore a punti 8.