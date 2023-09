Calcio, pubblicati i calendari di Prima categoria: esordio casalingo per l’Orsa Promosport

Sono stati pubblicati i calendari di Prima categoria di calcio a 11 dalla Lnd Sicilia, che vedrà ai nastri di partenza l’Orsa Promosport di Barcellona e diverse formazioni del comprensorio tirrenico.

La squadra barcellonese, guidata anche quest’anno dal tecnico Giuseppe Salvo, esordirà in casa contro il Rodi Milici il prossimo 23 settembre, nell’anticipo del sabato della prima giornata di campionato. Il ripescato Terme Vigliatore giocherà a Lipari, mentre la formazione di Mazzarrà Sant’Andrea dello Stefano Catania sarà impegnato in trasferta a Giammoro contro il Melas. Il favorito Monforte San Giorgio dell’ex capitano della Nuova Igea Virtus Maurizio Dall’Oglio esordirà in trasferta contro il Pro Falcone.

Questa sarà la prima giornata