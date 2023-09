Basket, esordio stagionale in Coppa Sicilia per il Barcellona: stasera in campo a Messina contro il Savio

Primo impegno ufficiale per il Barcellona Basket che stasera alle 20 sarà in campo al PalaRussello di Messina contro il Savio, formazione di serie C che insieme all’Orlandina completa il girone B di Coppa Sicilia.

La formazione di coach Filippo Biondo, dopo il test positivo di Piazza Armerina, affronta una squadra di categoria inferiore in un match, che può dare buone indicazioni allo staff tecnico sulla condizione fisica dei giallorossi e sull’intesa che sta maturando all’interno di un gruppo in gran parte rinnovato, con tanti giovani di grande prospettiva. Nella prima gara del girone, l’Orlandina, squadra costruita per tornare in serie B nazionale, ha superato nettamente il Savio Messina con il punteggio di 102-39. Il mini torneo si chiuderà domenica prossimo a Capo d’Orlando con il primo confronto stagionale tra Orlandina e Barcellona, che per il momento non può contare sulla disponibilità del PalAlberti, dopo sono in corso i lavori per la sistemazione del tetto, dopo i danni provocati dal vento nella scorsa primavera.

Foto Marco Barresi