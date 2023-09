Cavallo imbizzarrito si scontra con un’automobile sulla litoranea tra Spinesante e Marchesana: ferita la conducente, nulla da fare per l’animale

Un grave incidente si è verificato stamattina nel tratto della litoranea tra Spinesante e Marchesana, subito dopo il ponte sul torrente Patrì

Secondo una prima ricostruzione, il cavallo che trainava un calesse nella zona di Spinesante sarebbe stato coinvolto in un primo incidente e sarebbe sfuggito al controllo del padrone. L’animale di razza, regolarmente registrato e autorizzato a percorrere le strade per gli allenamenti, si sarebbe imbizzarrito ed avrebbe percorso la litoranea in direzione Terme Vigliatore. Subito dopo il ponte sul torrente Patrì, si è verificato lo scontro violentissimo con un’automobile, una Suzuki Vitara, condotta da una donna, che viaggiava in direzione opposta. Per il cavallo non c’è stato nulla da fare, mentre l’automobilista è stata trasportata al pronto soccorso di Milazzo dall’ambulanza del 118, per le ferite riportate nello scontro. Sarebbe rimasto ferito anche il proprietario dell’animale, che si trovava sul calesse. Il primo soccorso è stato garantito da un mezzo della Croce Rossa di Barcellona, che stava percorrendo la litoranea.