I giovani e il linguaggio, piccoli esempi (svelati) di gergo giovanile – Parte II

In questo articolo riporterò alcune espressioni del gergo giovanile, svelandone anche il loro significato, grazie alle interviste-confidenze dei miei alunni, avvenute durante gli ultimi due anni scolastici.

Bro: derivato dal troncamento del sostantivo inglese brother, fratello, indica una persona molto cara e di cui ci si può fidare come un amico fraterno o di lunga data. Es.: faremo una “rimpatriata con dei “bro”.

Carramba: vedi “pula”

Chillare: è un verbo che, insieme a chill usato come sostantivo e aggettivo, e a chilling, grammaticalmente più vicino alla lingua di origine, indica lo stare rilassati trascorrendo il tempo svagandosi e in libertà, senza un particolare fine. “Si chilla” e “sto chillando” significano rispettivamente “ci si rilassa” e “sono rilassato”, “si sta nel chill”: “si sta rilassati”; molto spesso si può essere preoccupati o ansiosi per qualcosa ed ecco che subentra l’imperativo “stai nel chilling!” ovvero “stai rilassato!”. L’espressione si può estendere anche ad altri ambiti, ad esempio, riferendosi ad una verifica in classe, si può dire che una parte di essa è molto “chill”, cioè tranquilla o facile. In questo “chill”, secondo alcuni alunni, sarebbe coinvolto anche il calciatore Alexander Arnold, infatti spulciando su YouTube si possono trovare dei video in cui lo sportivo, seduto su un divano, scherza e chiacchiera con degli amici.

Cringe: parola che viene usata per indicare che ci si trova in forte imbarazzo o per descrivere una situazione imbarazzante che succede a se stessi o agli altri. Es.: “sei cringe”: ciò che ti è successo o come ti sei comportato è talmente vergognoso che fai vergognare anche gli altri.

Drill: di più difficile definizione, e bisognoso di ricerche più approfondite, è il termine drill. Inizialmente coniato per indicare un genere musicale, si sarebbe poi esteso ad altri ambiti e poi “è stato usato un po’ per tutto” – come ha riferito un ragazzo; in particolare tra i giovani verrebbe utilizzato per indicare un determinato stile d’abbigliamento ispirato ai trepper, dove grosse collane, occhiali scuri e cappucci la fanno da padrone. Il valore lessicale che i ragazzi attribuiscono alla parola varia insieme alle generazioni, infatti per una seconda (secondaria di secondo grado) dello scorso anno scolastico il termine sarebbe sinonimo di essere vestiti in modo elegante, opinione con la quale non erano affatto d’accordo – per fortuna – i loro compagni di una quarta dello stesso anno.

Drip: anche drip si riferisce all’abbigliamento ed è usato per affermare, in modo soggettivo, che un individuo è vestito bene e quindi che è “ganzo” (vedi). “Il termine è soggettivo – ha spiegato un giovane – secondo me è vestito bene, quindi il suo outfit è drip”; “scarpe e pantaloni intonati sono drip – ha continuato un altro – è un modo per dire che l’abbigliamento piace o non piace”.

Droppare: “Shiva ha droppato una canzone e ho aspettato fino all’una”; “il 4 droppa Rambo”. Interpretando queste espressioni di un alunno di una seconda di due anni fa – purtroppo i suoi interessi musicali non sono cambiati neanche durante l’anno appena trascorso – droppare significa mandare in rete, pubblicare, un singolo o un album, ma, spulciando in rete ho visto che la stessa parola può essere usata anche per la pubblicazione di video o foto. Inoltre ho appreso che il termine, probabilmente derivato dall’inglese to drop, nel mondo giovanile è usato in relazione al mondo dei videogiochi e delle serie televisive, ma con significati diversi da quello qui spiegato.

Easy: mantiene il significato originale dell’aggettivo inglese: facile. Riporto il già citato esempio. Domanda: «Perché usate questo linguaggio?». Risposta: «Perché si abbrevia ed più comodo, più easy!». Un esempio simile è stato riportato da altri ragazzi per spiegare lo stesso termine: “questa cosa è easy”.

EZ: si riferisce ad “una cosa facile”: abbreviazione di easy!

Flexare: ricalcando uno dei significati del verbo inglese to flex, significa sfoggiare con ostentazione un oggetto.

Ganzo: questa espressione è stata usata da un ragazzo bravissimo di quinta il quale, durante l’anno scolastico che è appena terminato, mi ha chiesto se avesse potuto adoperare il tablet in classe: prendeva gli appunti in vista egli esami e mi ha detto che aveva trovato un’applicazione molto “ganza”. Suppongo che l’applicazione fosse ben progettata, interessante, utile… Ho notato che anche i giovani conoscono il significato di “ganzo” (più precisamente “ganza”, nella loro testimonianza) nel senso di “amante”.