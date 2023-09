La Croce Rossa di Barcellona ha garantito l’assistenza ai pellegrini diretti al Santuario del Tindari

I volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno garantito anche quest’anno l’assistenza ai pellegrini che si recano al santuario della Madonna nera del Tindari.

Una decina di volontari con tenda attrezzata per il primo soccorso, una ambulanza, un pulmino disabili per eventuali pellegrini in sedia a rotelle che si potrebbero trovare in difficoltà e un’auto medica attrezzata con zaino di soccorso e defibrillatore hanno realizzato un presidio nella piazza centrale di Falcone lungo la strada statale 113.

L’auto con il medico a bordo e l’infermiere hanno fatto la spola andando avanti e indietro lungo il percorso garantendo la sicurezza sanitaria ai devoti. I responsabili della Croce Rossa hanno collaborato con il sindaco di Falcone Nino Genovese e con gli agenti della polizia municipale del centro tirrenico.