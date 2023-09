Barcellona, tra i progetti del Gac Golfo di Patti si programma la realizzazione di un mercato ittico: novità anche per il nuovo mercato ortofrutticolo

L’antisala consiliare del Comune di Barcellona P.G. ha ospitato un incontro del Gac Golfo di Patti, ente che mette in rete i progetti di sviluppo dell’intera costa tirrenica da Patti a Milazzo.

Il confronto si è svolto alla presenza dell’Assessore Salvatore Coppolino, per delega del Sindaco Pinuccio Calabrò, della locale marineria, rappresentata da Nino Accetta, delle associazioni di categoria e dei pescatori. E’ stata infatti avviata dal Gac Golfo di Patti l’attività di concertazione del territorio, presentando le opportunità del bando da poco pubblicato per la selezione del GAL del Mare, che consente di ottenere, previa presentazione di un Piano di Sviluppo Locale, di un finanziamento a favore della marineria di circa 3 milioni di euro per l’intero comprensorio. L’obiettivo è innescare un processo di sviluppo sociale ed occupazionale dell’area di riferimento, con una maggiore attenzione all’Ambiente, al Turismo ed alla Promozione locale. Tra le proposte prese in considerazione c’è stata quelle della realizzazione di un mercato ittico a servizio dei pescatori nell’area di Sant’Andrea, che potrebbe soddisfare le esigenze del territorio. “Le azioni intraprese a favore della marineria e dei pescatori – sottolinea Coppolino – sono indispensabili per predisporre un adeguato e puntuale Piano di Sviluppo Locale”.

A margine dell’incontro, abbiamo chiesto all’assessore un aggiornamento sull’apertura del nuovo mercato ortofrutticolo di Sant’Andrea, completato da anni e non ancora operativo: “Mercoledì prossimo invierò in commissione consiliare il regolamento. L’iter è stato rallentato dalla necessità di inserire l’ipotesi di una gestione diretta da parte del Comune, sulla cui opportunità sono state avviate diverse valutazioni. Alla fine è stata prevista questa ipotesi, proprio nel caso in cui nessuno aderisca al bando di gestione della struttura”.