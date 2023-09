Torregrotta ospiterà la prima Scuola di Formazione Politica di Forza Italia, su iniziativa dell’on. Tommaso Calderone

Il prossimo 23 settembre 2023 si terrà la prima Scuola di Formazione Politica concepita e fortemente voluta dal’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e Presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità. L’iniziativa, già programmata, era stata rinviata a seguito del lutto che ha colpito Forza Italia per la scomparsa del leader Silvio Berlusconi,

Un’iniziativa che nasce con il concetto di Politica visto nei suoi principi più profondi, nelle sue fondamenta, nelle sue basi. La Politica che è servizio per il popolo nella sua accezione più letterale, ma che poggia su solidi elementi culturali e valori dai quali non si può prescindere.

Un vero e proprio evento riservato al gruppo Politico di Forza Italia, unico nel suo genere, che consentirà alla provincia di Messina di ascoltare le relazioni di illustri personalità del mondo politico.

L’appuntamento è per il prossimo 23 settembre a Torregrotta presso l’Hotel Redebora e il programma si annuncia intenso, ricco, nutrito.

Si comincia alle ore 10 con un coffee break e la registrazione dei partecipanti. I lavori si apriranno alle ore 10.45, coordinati dall’Avvocato Gianni Pino, Sindaco del Comune di San Filippo del Mela e dal Professore Carmelo Pietrafitta, Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. A portare i saluti istituzionali, lo stesso Onorevole Tommaso Calderone; Il Senatore Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Marcello Caruso, Coordinatore Regionale di Forza Italia Sicilia e Antonio Montemagno, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Alle 11.30 si parlerà di Amministratori Locali e Pubblica Amministrazione con gli interventi dei Segretari Angelo Vidotto, che relazionerà su “La potestà regolamentare in materia fiscale – Limiti e opportunità” e Andreina Mazzù che relazionerà su il “Rapporto tra gli amministratori e i dirigenti della Pubblica Amministrazione”.

Dopo la pausa pranzo, si riprenderà alle ore 14,30 con il tema “I Comuni e la Regione Siciliana”. Interverranno l’Onorevole Marco Falcone, Assessore all’Economia della Regione Siciliana che si occuperà del “Rapporto tra i Comuni, il Governo Regionale e l’Assemblea Regionale Siciliana”. L’onorevole Bernadette Grasso, deputato regionale, si occuperà del “Ruolo dei Comuni nelle politiche di sviluppo e la necessaria Rigenerazione Amministrativa”.

Alle 16.30 si discuterà di Politica Nazionale e rapporti tra Enti Locali ed Europa. Relazioneranno: l’Avvocato Alessandro Battilocchio, Deputato Nazionale; l’Onorevole Rita Dalla Chiesa, Deputato Nazionale e Vice Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e l’Onorevole Paolo Barelli, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

La chiusura dei lavori è prevista alle ore 18.