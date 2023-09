Messina, furgone distrutto sulla A20 da un incendio: il rogo causato da un guasto elettrico

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti stamattina, intorno alle 6, sulla tangenziale di Messina per un incendio divampato ad un autofurgone, subito dopo la galleria telegrafo, in direzione Palermo.

L’incendio ha avvolto completamente la vettura, distruggendo ogni sua parte. La squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dal distaccamento Nord e supportata da una autobotte proveniente dalla sede Centrale, giunta sul posto è riuscita a domare le fiamme, estinguendo totalmente il rogo. Sul posto anche la polizia stradale e personale del Cas.

Le cause dell’incendio sono da attribuire a cause di natura elettrica e per fortuna non risultano feriti. I vigili del fuoco, dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l’area coinvolta, hanno fatto rientro in sede.